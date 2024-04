A magyar női jégkorong válogatott 1–0-ra verte Ausztriát az első felkészülési mérkőzésen.

Jó iramban indult a meccs, négy perc után emberelőnybe kerültek a magyarok, s közel is jártak a vezető találathoz, de nem sikerült bevenni Selma Luggin kapuját. A folytatásban is a hazaiak lőttek többet a kapura. A második felvonás is hasonlóan alakult: több magyar lehetőséggel, de gól nélkül. Pázmándi Zsófia, Kreisz Emma, Metzler Regina is helyzetbe került, távolról pedig Odnoga Lotti és Németh Bernadett veszélyeztetett.

Az utolsó harmad elején páros kiállítást ítéltek, az állás nem változott. Aztán Hayley Williamsnek kellett leülnie, majd egy osztrákot is kiállítottak, ezt az emberelőnyt pedig már sikerült kihasználni: Seregély Míra értékesítette a lehetőséget a 47. percben. A továbbiakban is a hazaiak voltak az aktívabbak, többször is sikerült beszorítani az ellenfelet. A hajrában újabb magyar emberelőny következett, a helyzetek viszont kimaradtak.

Ausztria nyerte a második felkészülési meccset Mátyásföldön. Ez volt a magyar csapat utolsó találkozója itthon a divízió 1/A világbajnokság előtt.

Lendületesen kezdtek a magyarok, négy perc után Németh Bernadett távoli lövése be is akadt. Aktív maradt a hazai csapat, sorra dolgozta ki a helyzeteket. Aztán emberelőnybe került a magyar együttes, meg is nyomta a két percet, de sem közelről, sem távolról nem sikerült növelni az előnyt. A második felvonás is magyar fölényt és több helyzetet hozott. A 33. percben Hayley Williams kapott büntetést, a vendégek pedig egyenlítettek.

Az utolsó harmadra kapust cseréltek az osztrákok. Ebben az időszakban inkább a küzdelem dominált, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. A magyarok két emberhátrányt is sikeresen kivédekeztek az utolsó hét percben. A ráadásban óvatosabbak voltak a felek, bár akadt helyzet mindkét kapunál. Végül nyolc másodperccel a vége előtt Fazokas cselezte tisztára magát, és kilőtte a felső sarkot – ezzel az osztrákok megnyerték a meccset.

***

Az osztrákok elleni felkészülési mérkőzések után, a tapasztalatokat levonva a válogatott szakmai stábja megnevezte a világbajnokságra utazó keretet. A csapatba két kapus, hét hátvéd és 13 csatár került be. Gengeliczky Dorottya, Báhiczki-Tóth Boglárka, Fehér Nikolett és Mozolai Berta még nem járt felnőtt világbajnokságon, Gondos Tamara pedig a tavalyi bramptoni tornán a bő keretben ott volt, de meccsen nem szerepelt.

Az utolsó szűkítésnél Milibák Helga, Balog Gréta, Koncz Boglárka, Imets Mercédesz, Rónai Alexandra és Szamosfalvi Petra maradt ki.

– Nem volt könnyű döntés a keretszűkítés. Valamennyi játékos nagyszerű teljesítményt nyújtott a héten, a női válogatottat képviselve. Mindenki arra törekedett, hogy a sztenderdeket magasan tartsa. Mindenki kapott lehetőséget, és hálásak vagyunk a végül kimaradóknak, hogy kompetitív környezetet teremtve emelték a szintet és húzták előre a csapatot – mondta Pat Cortina szövetségi kapitány.

A keret szerdán utazik Klagenfurtba, ahol még egy felkészülési mérkőzést játszik majd Hollandia ellen a vb-rajt előtt. A divízió 1/A vb április 21-én indul.

A válogatott kerete: kapusok: Németh Anikó (Björklöven, svéd), Révész Zsuzsa (MAC Budapest), hátvédek: Baker Taylor (New York, amerikai), Gengeliczky Dorottya (Trine University, amerikai), Kiss-Simon Franciska (HKB), Márton Adél (OHA, kanadai), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (SDE, svéd), csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (HKB), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Skelleftea, svéd), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (OHA, kanadai), Mozolai Berta (Stanstead College, kanadai), Pázmándi Zsófia (Plattsburgh, amerikai), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Williams Hayley (HKB).

A szűkített keretbe a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola egykori jégkorongozója, Pázmándi Zsófia is meghívást kapott, valamint mindkét Ausztria elleni meccsen jégre lépett.