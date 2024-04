Igazán hosszú labdamenetekkel teletűzdelt nyitójátszmának lehettek szemtanúi a szép számmal kilátogató szurkolók. Feltüzelve játszottak a kaposváriak, sok energiát kaptak a közönségtől. Az első mérkőzéshez képest feljavultak a somogyiak a sáncolásban. 7–9-es állásnál kért időt először Vincent Lacombe, ám ez nem tudta megállítani a Vasas menetelését, pedig abszolút nem játszottak bizonytalanul a hazaiak. Már öt is volt közte, de 20–22-nél már Ioannis Athanasopoulos is kénytelen volt kikérni az idejét. Aztán szettlabdához jutott a címvédő, ám Sara Dias kettőt is hárított, így ismét időt kértek a vendégek, ezután pedig már csak egy volt a különbség. Egyenlíteni viszont nem tudott a KNRC, így a Vasas nyerte az etapot.

Kiélezetten folytatódott a második játékrész is, viszont több pontot is ajándékozott ellenfelének a Kaposvár. Azonban nem hagyta elhúzni az ellenfelet, fej-fej mellett haladtak a csapatok. 14–12-nél először Athanasopoulos hívta magához az övéit, ismét nagyon lelkesen, agresszívan játszottak a somogyiak, de az időkérés után zsinórban öt pontot szereztek az angyalföldiek. Hullámvölgyekkel teli volt ez a felvonás, egyszer a hazaiak tettek szert többpontos vezetésre, egyszer az ellenfél. 14–16-nál már Vincent Lacombe is időt kért, 22–22-nél pedig újra egyenlő volt az állás, s a vezetést is átvették a kaposváriak. Az adok-kapok csata után azonban ismét a Vasas örülhetett.