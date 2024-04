A 21 sportegyesület összesen 196 sportolóját felvonultató rangos eseményen több világ- és Európa-bajnok úszó is rajthoz állt, így igen népes és erős mezőnyben mérhették fel vármegyénk sportolói, hol is tartanak a felkészülésben az országos bajnokság előtt. Az eredmények azt igazolják, hogy jó úton járnak, hiszen rengeteg érmet szereztek, s több kiváló időeredmény is született a Csik Ferenc Versenyuszodában. Az éremtáblázat élén a Debreceni Búvárklub végzett éppen megelőzve a házigazda Adorján Sportegyesületet, amelynek úszói 12 aranyérem mellett kilenc-kilenc ezüst- illetve bronz medált tartottak otthon. A Kaposvári Úszó SE fiatal sportolói ugyancsak rajthoz álltak, hat aranyérem mellett két ezüst, és ugyancsak két bronz volt a termésük.

Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE eredményei

100 m felszíni úszás

Férfi, serdülő: 7. Varga Bence, 10. Antalicz Kristóf, 12. Begovácz Dániel.

Női, serdülő: 1. Kovács Lívia, 10. Konecsni Lilla, 14. Kiss Virág Luca.

Férfi, ifjúsági: 8. Horváth Barnabás, 9. Németh Benedek Áron, 12. Csapó Levente Zalán, 13. Kovács Gergő, 14. Friss Bálint.

Női, ifjúsági: 6. Juhász Anna, 7. Kovencz Odett.

Férfi, felnőtt: 4. Lengyeltóti Bence, 10. Semostyán Róbert, 13. Vince Marcell.

Női, felnőtt: 6. Posza Dorina, 7. Szalafai Karolina.

200 m felszíni úszás

Férfi, ifjúsági: 5. Kovács Gergő, 6. Horváth Barnabás.

Női, ifjúsági: 4. Juhász Anna.

Női, felnőtt: 3. Szalafai Karolina.

400 m felszíni úszás

Férfi, ifjúsági: 6. Kovács Gergő.

Női, ifjúsági: 3. Juhász Anna.

Női, felnőtt: 4. Posza Dorina.

50 m uszonyos gyors

Női, béka: 1. Lakics Léna.

Férfi, cápa: 2. Lakics Zalán.

Női, cápa: 3. Kovács Jázmin, 8. Nagy Bonita, 9. Tóth Dóra, 10. Konecsni Viktória. Férfi, gyerek: 1. Tóth Medárd, 3. Antalicz Botond, 7. Hajnal Péter Barna, 8. Begovácz Péter, 15. Tigyi Zsombor, 16. Tóth Ádám Attila, 18. Magyar Noel.

Női, gyerek: 17. Friss Flóra Lilien.

Férfi, serdülő: 10. Begovácz Dániel, 11. Antalicz Kristóf.

Női, serdülő: 1. Kovács Lívia, 7. Konecsni Lilla, 8. Makrai Franciska Fabióla, 15. Kiss Virág Luca.

Férfi, ifjúsági: 8. Horváth Barnabás, 9. Lipák Barnabás, 11. Friss Bálint, 12. Csapó Levente Zalán.

Férfi felnőtt: 7. Vince Marcell, 14. Szalafai Dávid.

Női, felnőtt: 3. Stadler Csenge, 6. Szalafai Karolina.

Féri szenior 50+: 1. Varga Miklós.

100 m uszonyos gyors

Férfi, cápa: 3. Lakics Zalán.

Női, cápa: 4. Kovács Jázmin, 7. Schumann Boglárka, 8. Nagy Bonita, 9. Tóth Dóra Anna, 10. Konecsni Viktória.

Férfi, gyerek: 1. Tóth Medárd, 4. Antalicz Botond, 5. Hajnal Péter Barna, 6. Begovácz Péter, 15. Tigyi Zsombor, 16. Tóth Ádám Attila, 18. Magyar Noel.

Női, gyerek: 17. Friss Flóra Lilien.

Férfi, serdülő: 10. Varga Bence, 12. Antalicz Kristóf, 15. Begovácz Dániel.

Női, serdülő: 2. Kovács Lívia, 8. Konecsni Lilla, 14. Makrai Franciska Fabióla, 16. Kiss Virág Luca.

Férfi, ifjúsági: 1. Karnis Kende, 2. Németh Benedek Áron, 8. Horváth Barnabás, 11. Lipák Barnabás, 13. Friss Bálint, 14. Csapó Levente Zalán.

Női, ifjúsági: 4. Kovencz Odett.

Férfi, felnőtt: 2. Lengyeltóti Bence, 4. Vince Marcell, 12. Kovencz Áron, 13. Szalafai Dávid.

Női, felnőtt: 5. Posza Dorina.

200 m uszonyos gyors

Férfi, gyermek: 1. Tóth Medárd, 4. Hajnal Péter Barna, 5. Antalicz Botond, 7. Begovácz Péter, 13. Tigyi Zsombor, 14. Tóth Ádám Attila, 15. Magyar Noel.

Női, gyermek: 15. Friss Flóra Lilien.

Férfi, serdülő: 5. Varga Bence, 9. Antalicz Kristóf, 12. Begovácz Dániel.

Női, serdülő: 3. Kovács Lívia, 5. Konecsni Lilla, 10. Kiss Virág Luca, 11. Makrai Franciska Fabióla.

Férfi, ifjúsági: 2. Németh Bendek Áron, 3. Karnis Kende, 7. Lipák Barnabás, 8. Friss Bálint, 9. Csapó Levente Zalán.

Női, ifjúsági: 5. Kovencz Odett.

Férfi, felnőtt: 1. Lengyeltóti Bence, 9. Kovencz Áron.

Női, felnőtt: 1. Stadler Csenge.

400 m uszonyos gyors

Férfi, ifjúsági: 2. Németh Benedek Áron, 4. Karnis Kende.

Női, ifjúsági: 3. Kovencz Odett, 6. Juhász Anna.

Férfi, felnőtt: 5. Kovencz Áron.

50 m búvárúszás

Férfi, serdülő: 4. Varga Bence, 5. Antalicz Kristóf, 7. Begovácz Dániel.

Férfi, ifjúsági: 7. Horváth Barnabás, 8. Csapó Levente Zalán.

Férfi, felnőtt: 4. Vince Marcell, 9. Semostyán Róbert.

Női, felnőtt: 4. Posza Dorina, 5. Szalafai Karolina.

50 m uszonyos pillangó

Férfi, cápa: 2. Lakics Zalán.

Női cápa: 2. Kovács Jázmin, 7. Nagy Bonita.

Uszonyos gyors váltó

Férfi, 4x100 m: 1. Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE (Hajnal Péter Barna, Begovácz Péter, Tigyi Zsombor, Tóth Medárd).

Női, 4x50 m: 1. Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE (Koneccsni Viktória, Tóth Dóra Anna, Nagy Bonita, Schumann Boglárka).

Mix 4x100 multi váltó: 2. Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE 1 (Vince Marcell, Stadler Csenge, Lengyeltóti Bence, Szalafai Karolina), 5. Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE 2 (Kovencz Áron, Kovencz Odett, Semostyán Róbert, Posza Dorina).