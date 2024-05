Több egyesület nehéz helyzetben van, többeket a megszűnés veszélye fenyeget és sajnos olyan egyesület is akad, mely menet közben feladta a harcot. Ilyen a Somogy vármegyei negyedosztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjában "szereplő" Inke Villtek SE együttese, mely menet közben, a 2023/24-es szezon tavaszán visszalépett. De most nem róluk van szó, a megszűnés egy újabb egyesületet érint.

– Valami véget ér, valami fáj. Tudjuk, hogy a világ legszebb sportja a labdarúgás – olvasható egy bejegyzés a Visz Dél-Balaton FC-t gardírozó Hujder Ferenc közösségi oldalán. – Sajnos a hétvégén nem tudunk kiállni a Balatonberény ellen, de nem is ez a fő gondunk. Kimerem jelenteni, hogy belőlem és sajnos a csapatból is elfogyott a motiváció. Úgy döntöttünk, hogy itt a vége, amit nálam jobban senki sem sajnál, hiszen harminc éven át irányítottam a csapatot. Be kell látni, hogy egy százötven fős településen nem lehet csodát tenni. Itt és most szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi segítséget, még azoknak is, akikkel széllel szemben kellett menni. Senki se gondolja azt, hogy ez egyedül az én érdemem, a legnagyobb segítőm Tóth László volt, aki mindig ott volt velem.

Tovább zsugorodik tehát a Somogy vármegyei amatőr labdarúgás futballpalettája, és nem tudni, hogy a 2024/25-ös szezonban hány klubot láthatunk majd a jelenleg még négy osztályt felvonultató térségben. A számok azonban makacs dolgok és sok mindenre rámutatnak: az 1999/2000-es szezon kezdetén még 116 amatőr klub működött a megyében. Ez a szám a 2007/2008-as idényre száz alá ment, konkrétan 97 volt. A 2017/2018-as kiírásban már csak 82 együttes volt talpon, a jelenleg futó szezont (2023/2024) pedig már csak 62 egyesület kezdte meg. Közülük lépett vissza szezon közben az Inke Villtek SE, illetve Hujder Ferenc gondolatait olvasva úgy fest, hogy a Visz Dél-Balaton FC is erre a sorsra jut.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy a mögöttünk hagyott huszonöt szezon során 56 egyesülettel csökkent a Somogy vármegyei amatőr labdarúgó-bajnokságokban szereplő csapatok száma, mely csaknem 50 százalékos amortizációt jelent.