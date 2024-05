A sport stratégiai ágazat Magyarországon – kezdte Szabó László egykori ISM államtitkár-helyettes, akit 2015-ben választottak meg a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökévé, 2019-től pedig a Magyar Sakkszövetség első embereként (is) dolgozik.

– 2010-ben súlyos örökséget vettünk át, s azóta folyamatosan javulnak a sport minden területén az eredményeink. Míg akkor az állam csak 17,8 milliárd forintot fordított a magyar sportra, addig ez az összeg 2024-re megtízszereződött.

A magyar kormány nemcsak az élsportra, hanem a szabadidő- vagy más néven tömegsportra is oda figyel. 2018 óta több mint 300 uszodában 300 ezer gyermek sajátította el az úszás alapjait.

– Bárhogy is nézzük, a sport közösségi műfaj – folytatta Szabó László. – Lehet, hogy csak egyedül kezdesz el futni, úszni vagy kerékpározni, ám előbb-

utóbb lesznek követőid, mert a jó példa ragadós.

Fotó: Lang Róbert

Szabó László a TAO fontos szerepéről is beszélt

– Nem volt hiába való, amikor 2011/2012-ben elindítottuk a TAO-t – mondta. – Fontos, hogy ne csak az élsportolók, hanem más, az utánpótlásban dolgozó edzőket is elmerjünk. Az is döntő jelentőséggel bír, hogy az elmúlt időszakban egymás után rendeztük a rangos európai- és világeseményeket. A tavaly nyáron rendezett budapesti atlétikai világbajnokság volt például 2023-ban Magyarország legnézettebb sorteseménye.

A Magyar Parasport Szövetség elnöke arról is beszélt, hogy ma már szeret külföldi sporteseményekre járni.

– Külföldön feléznek ránk és tisztelnek bennünket, hogy ennyit áldozunk a sportért. De nem csak az atlétikai vb-t emlegetik; sokszor szóba kerül a Hungaroring és a korábban rendezett úszó-világbajnokság is.

S hogy lehet-e valós esélye Budapestnek a nyári olimpia megrendezésére?

– Párizs után 2028-ban Los Angeles lesz a házigazda, míg 2032-ben Ausztráliába, Brisbane-be költözik a nyári ötkarikás játékok mezőnye – folytatta Szabó László. – 2036-ban tér vissza majd ismét Európába. Talán ekkor mi lehetünk majd a házigazdák, de tudomásul kell venni, hogy nálunk jóval esélyesebb nemzetek is vannak.

Szabó László a következő szavakkal zárta kaposvári reprezentációját: mindannyiunknak arra kell törekedni, hogy a sportnemzetből valóban sportoló nemzetté váljunk. Csak együtt, közösen összefogva valósíthatjuk ezt meg.