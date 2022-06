Nem volt megállás a koncert alatt, nézd meg a videóinkat is!

Cikkeink az idei Balaton Soundról:

Haverok, buli, Zamárdi! Két év kihagyás után szerdán elstartolt a Balaton Sound

Soundtól a Szigetig: jól kitömött bankkártya kell a fesztiválokhoz

Mai programok:

Nagyszínpad

18:30 – ALOK (BR)

20:00 – JONAS BLUE (UK)

21:30 – DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE (BE)

Dreher Aréna

23:00 – WELLHELLO

00:00 – DUBLIC H

01:00 – MODESTEP LIVE UK

02:00 – MALAA FR

03:00 – WHAT SO NOT AUS

04:15 – B'ANDRE & NOSPHERE

ELROW AT COCA-COLA STAGE

18:00 – JAMES COLE

20:00 – VIVIANA CASANOVA CL

22:00 – ARCHIE HAMILTON UK

23:00 – BASTIAN BUX ES

01:00– FISHER AU

03:00 – TINI GESSLER DE

04:30 – ILARIO ALICANTE IT

VIPER PRESENTS B STAGE

18:00 – DENES TOTH SK

20:00 – MONOLINK LIVE DE

21:30– METHA

23:00 – PAUL KALKBRENNER LIVE DE

00:30 – DEBORAH DE LUCA IT

02:00 – REINIER ZONNEVELD LIVE NL

03:30 – SPACE 92 FR

05:00 – MATEO & SPIRIT

06:30 – RAUL YOUNG

06:30 – SHABAAM

BELGIAN STAGE - RED BEACH

12:00 – STEPHAN THRILLS BE

14:00 – ALLES KAPOT BE

15:30 – LOUIS XIV BE

17:00 – 5NAPBACK BE

18:30 – LEBAWSKI BE

RÁDIÓ 1 SZÍNPAD

18:00 – JOER JUNIOR

19:00 – NIGEL STATELY

20:00 – DISCO*S HIT

21:00 – LOVING ARMS

22:00 – WILLCOX

23:00 – BRICKLAKE

00:00 –YAMINA

01:00 – HAMVAI PG

02:00 –METZKER VIKTÓRIA

03:00 – ANDRO