A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben azt írták: a sajtóban az utóbbi napokban az Erasmus+ tervezett felfüggesztéséről megjelent hírekre reagálva a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem arról határozott, hogy amennyiben ezek a források a jövőben nem állnak rendelkezésre a megszokott módon, úgy saját forrásból és hatáskörben dolgozza ki a MATE nemzetközi mobilitási programját.

Gyuricza Csaba, a MATE rektora a közleményben úgy fogalmazott: a MATE hallgatóinak mobilitáshoz fűződő joga Egyetemünk számára szent és sérthetetlen, amennyiben az ehhez szükséges források a jövőben nem a megszokott módon fognak érkezni Egyetemünkhöz, akkor sem érheti hátrány azokat a hallgatókat, akik minket választottak, vagy azokat a diákokat, akik épp most szeretnének hallgatóinkká válni. - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem széles nemzetközi kapcsolatrendszerére, ismertségére, elismertségére és forrásaira alapozva megkezdte azon akciótervének előkészítését, hogy az esetlegesen elmaradó Erasmus+ program helyett saját, széleskörű nemzetközi mobilitási programot dolgozzon ki. Egyetemünkön jelenleg is közel 600 hallgató és oktató vesz részt külföldi részképzésen, illetve szakmai gyakorlaton. Intézményünkben 100-nál több országból, 2400 külföldi hallgató folytatja felsőfokú tanulmányait. A nemzetközi légkör és a nemzetközileg elismert képzés hallgatóink számára nem egy lehetőség, hanem a MATE garanciája képzésük értékére. Hallgatóink ehhez fűződő érdekét és jogát semmilyen kényszerítő körülmény nem csorbíthatja, ezért intézményünk megkezdte a tárgyalásokat annak érdekében, hogy amennyiben a magyar felsőoktatás számára negatív döntés születik az Erasmus+ ügyében, úgy azonnal át tudja venni a helyét saját nemzetközi mobilitási programunk- fogalmazott a MATE rektora.

Ha szükséges saját forrást biztosít a MATE.

Fotós: Lang Róbert

A MATE külföldi mobilitási programja továbbra is biztosítani fogja azokat a külföldi részképzési és szakmai gyakorlati lehetőségeket hallgatóink számára, amelyek ez idáig megillették őket. Hallgatóink a szakos tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat, tanegységeket vagy modulokat, illetve szakmai gyakorlatukat továbbra is teljesíthetik külföldön. A külföldön teljesített kurzusokat, illetve a szakmai gyakorlatot Egyetemünk továbbra is be fogja számítani az itthoni tanulmányokba.