Vilmos herceg és Katalin hercegné körül mostanában egészen furcsa pletykák láttak napvilágot... Mivel a hercegné a januári műtétje óta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, és a palota csak nagyon szűkszavúan nyilatkozik az állapotáról, egyre több bizarr teória terjeng arról, miért nem láthatjuk őt. Szárnyra kapott már olyan pletyka, hogy az egészségével nagyobb gondok vannak, mint amit bevallottak, de sokan azt is feltételezik, hogy megromlott a házasságuk Vilmos herceggel, ugyanis a képbe került az állítólagos szeretője, Lady Rose Hanbury - írja a Bors.

Vilmos herceg megcsalta a feleségét?

Kicsit kanyarodjunk vissza Katalin hasi műtétjéhez, ami után valóban eltűnt a hercegné. Már ekkor is gyanakodtak a rajongók, de amikor egy olyan anyák napi fotót osztott meg gyermekeivel, ami csak úgy hemzsegett a Photoshop-bakiktól, mindenki biztosra vette, hogy valami nem stimmel. Már csak azért sem, mert

a hercegné nem viseli az eljegyzési gyűrűjét.

Ezt később többen azzal magyarázták, hogy Katalin csak elfelejtette felvenni az ékszert, vagy hogy a lábadozás során bedagadtak az ujjai, és azért nem megy rá a gyűrű. Ez a teória azonban a találgatások szintjén megmaradt, ugyanis most mindenkit az foglalkoztat, hogy a herceg tényleg megcsalta-e a feleségét?

Diana és Kamilla, Katalin és Rose?

A történetbe most csatlakozik be az új szereplő, Lady Rose Hanbury, akiről 2019-ben kaptak szárnyra azok a pletykák, hogy ő Vilmos állítólagos szeretője. És ez még nem minden… A legfrissebb „hírek” szerint Rose gyermeket vár Vilmostól, ezért kapott idegösszeomlást Katalin hercegné. Fokozzuk még a dolgot: Állítólag Rose és férje, David George Philip, Cholmondeley hetedik márkija válnak, ami azért is érdekes, mert tavaly szeptemberben Davidet 30 év szolgálat után eltávolították a brit királyi családban betöltött pozíciójából. Na de Rose szintén nem hordja már a gyűrűjét...

A TikTokot el is lepték az erről szóló videók, és sokan azt érzik, hogy a történelem ismétli önmagát… Azaz Katalin hercegné Diana sorsára juthat.