Megjelent Quentin Tarantino első regénye, két Oscar-díjat nyert mozijának továbbgondolása, amely önálló irodalmi műként is kimagasló, és a filmet jól ismerőknek is megannyi izgalmat tartogat.

A Volt egyszer egy… Hollywood című, eddigi talán legszemélyesebb filmjében Tarantino magával ragadó, humoros és kegyetlen korrajzot fest a ’60-as évek végének Amerikájáról, és mindenekelőtt a változásoknak egyre jobban kitett hollywoodi filmiparról, amely a vietnámi háború és a hippimozgalmak közepette is igyekszik fenntartani ragyogó látszatvilágát.

Ezt a letűnőben lévő érát személyesíti meg a történet főszereplője, Rick Dalton; az egykoron jobb napokat látott tévészínész, akit többnyire már csak spagettiwesternek epizódszerepeire pályázhat. Hű kaszkadőre és barátja, a homályos múltú Cliff Booth kíséretében járja a forgatásokat, és csúszik egyre mélyebben az alkoholizmusba, mígnem egy nap szomszédjába költözik az új filmes generáció két illusztris képviselője: a rendező Roman Polanski és fiatal színésznő felesége, Sharon Tate, akiktől Dalton karrierjének feltámasztását reméli – ám a háttérben már felsejlik a Manson-család, hogy rémálomba fordítsa a hollywoodi álmot…

„Egy ízletes koktél. Egy őrült, színes kavalkád, mellyel Tarantinónak egyáltalán nem az volt a célja, hogy szépirodalmat írjon, sokkal inkább olyan témákról akart beszélni, melyek igazán érdeklik: filmekről, bajtársiasságról, zenéről vagy popkultúráról. Már maga a kötet megjelenése is azt sugallja, hogy nem a szokásos papírformába átültetett filmmel van dolgunk: a regény [amerikai kiadásának] borítója a hetvenes évekbeli puhafedeles, olcsó kiadványokat idézi, melyeket a pénztárgép mellett markolhattunk fel a szupermarketben. Ez a forma tökéletesen meg is felel a tartalomnak, valamint a szöveg stílusának, ami, ha jobban lenne megírva, attól rosszabbul lenne megírva.” – The New York Times

Lehengerlő fantáziájának és összetett forgatókönyveinek köszönhetően Quentin Tarantinót generációjának egyik leghíresebb filmeseként tartják számon. Első nagyjátékfilmjét rendezőként az 1992-es Kutyaszorítóban jelentette, ezt pedig egyik legnépszerűbb filmje, a Ponyvaregény követte, amelynek elkészítésében rendezőként, társszerzőként és színészként is közreműködött, és amelyért elnyerte első Oscar-díját a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. További filmjei, a Jackie Brown, a Kill Bill 1 és 2 és a Halálbiztos sikersorozatát a Becstelen brigantyk című második világháborús eposz, a Django elszabadul (amelyért ismételten elnyerte a legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscart), valamint az Aljas nyolcas folytatta. Tarantino legutóbbi filmje, a Volt egyszer egy… Hollywood öt Golden Globe-, tíz BAFTA-, valamint tíz Oscar-jelölést kapott.