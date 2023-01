Az egyesült államokbeli csapat kedden jelentette be, hogy a pozíciót továbbra is a 26 éves versenyző, a kétszeres világbajnok Emerson Fittipaldi unokája tölti be.

Fittipaldi a 2020-as idényben két F1-es versenyen rajthoz is állt a Haas színeiben, és a mostani lesz az ötödik szezon, amikor az istálló kötelékében dolgozik.

A Haas versenyautóit az idén a dán Kevin Magnussen és a német Nico Hülkenberg vezeti majd.

A Forma-1-es évad március első hétvégéjén kezdődik Bahreinben.