A Liverpool Nunez góljával hamar vezetést szerzett a Sheffield ellen, de a sereghajtó váratlanul egyenlített, ezért a második félidőben a Liverpoolnak extra energiát kellett mozgósítania. Alexis Mac Allister gólja hozta meg az áttörést, a 3–1-es végeredményt Gakpo állította be.

– Szuper fontos játékosunk, csodálatos fiú. Nagyon örülök, hogy a Liverpool a nyáron megszerezte őt – méltatta Jürgen Klopp Mac Allistert, aki bombagólt rúgott a meccsen.

Szoboszlai: Tudtam volna kilencven percet játszani

Szoboszlai Dominik, akit Klopp 1–1-es állásnál, a 73. percben lecserélt, a Spílernek nyilatkozott a találkozó után.

Izgalmassá tettük magunknak a meccset, hamarabb el kellett volna döntenünk. A második félidőben, a kapott gólt leszámítva, változtattunk a játékunkon, a hozzáálláson és sikerült nyerni

– nyilatkozta a magyar játékos. Majd a saját teljesítményéről is beszélt: – Hozzá vagyok szokva, hogy kilencven percet játszom; ugye, a válogatottban is kétszer végig a pályán voltam. Tudtam volna ma is kilencven percet játszani, de nagyon sok meccs van előttünk, bő a játékoskeret, mindenki megkapja a lehetőséget. Vasárnap United-meccs van. úgyhogy arra kell felkészülni.