A kormány döntése értelmében a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek éttermei szilveszter éjszakáján hajnali egyig tarthatnak nyitva, és csakis védettségi igazolvánnyal rendelkezők tartózkodhatnak ott. Ebben az időszakban szólhat a zene, illetve előadók is felléphetnek. Csütörtöktől kezdődően január 12-ig a vendéglátóhelyek csakis 22 óráig tarthatnak nyitva, és tilos a tánczene, illetve előadók fellépése is. A montenegrói kormány az említett időszakban betiltott minden egyéb bulit, lakodalmat, születésnapi ünneplést és zenei fesztivált, ahogy a nagyszámú részvétellel szervezendő magánrendezvényeket is.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 1676-tal 1 293 394-re, Koszovóban 13-mal 161 356-ra, Észak-Macedóniában 396-tal 223 739-re, Montenegróban 1120-szal 165 074-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 748-cal 288 876-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 24-gyel 12 645-re, Észak-Macedóniában 14-gyel 7917-re, Montenegróban hárommal 2402-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 22-vel 13 365-re növekedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, így a halottak száma 2990 maradt.

