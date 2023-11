Novák Katalin: Henry Kissinger felhívása ma is időszerű Az Egyesült Államok volt külügyminiszterétől sorra búcsúznak a világ vezető politikusai. Novák Katalin köztársasági elnök X-oldalán emlékezett meg a diplomatáról. Henry Kissinger elhunyt. Egyike volt azoknak, akik a XX. század második felében a nemzetközi politikát, és így a történelmet is alakították. Nagyszerű élet, nagyszerű örökség. Felhívása, miszerint az ukrajnai háborút békemegállapodással kell lezárni, ma is időszerű – fogalmazott bejegyzésében Novák Katalin. Henry #Kissinger passed away. He was one of those who shaped international politics and so, history, in the second half of the 20th century. A great life, a great legacy. His call to end the war in Ukraine through a peace deal crafted in negotiations remains pertinent even today.… pic.twitter.com/DTWrhYWNHF — Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) November 30, 2023