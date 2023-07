Egy jól sikerült előkészítési folyamat meggyorsíthatja a napelemes rendszer telepítését. Családi ház tetejére tervezett projekt előzetes felmérésének csupán az ajánlatadásnál van jelentősége. Ebben az esetben egyszerűbb a tetőfelület, amelyhez a meglévő elektromos hálózatot és a megrendelő igényét vetik össze.. Az ipari méretű napelemeknél azonban sokkal nagyobb az előtervezési feladat.

– Elemezzük a fogyasztási adatokat, amelyekből kalkulálunk egy optimális méretű rendszert, amit felteszünk majd a tetőre. Erről okvetlenül előre kell tájékozódni, meg kell ismerni a paramétereket – mondta Németh Miklós, a Z-SOLAR vezérigazgatója. Fontosnak tartja a tető adottságainak alapos vizsgálatát a napelemek elhelyezése előtt.

– Szükséges a tetőn lévő tereptárgyak felmérése a napelemek elhelyezése előtt. A tetőn elhelyezett hűtőgépek, szellőzők, bevilágítók és megannyi tereptárgy akadályozhatja a napelemes rendszer telepítését. A tetőablakoktól például biztonsági távolságot kell tartani, ha a napelem paneleket a közelükben szeretnénk elhelyezni. A komoly cégek drónnal, pontfelhős vizsgálatokkal mérik fel a terepet – mondta a Z-SOLAR vezérigazgatója.

– A drón egy 3D-s pontfelhőt tud felvenni az épületről, amikor végig repül. Az így kapott 3D modellben egy számítógépes program segítségével tudunk mozogni. A modell segítségével jól láthatók a tetőszerkezeten lévő tereptárgyak, amely alapján meg tudjuk tervezni, hova kerüljön a napelemek tartószerkezete – mondta a szakértő. Németh Miklós a napelemek tájolására is hangsúlyt fektet. A paneleket vagy délre, vagy kelet-nyugati irányba tájolják.

– A déli tájolású tartószerkezet esetében északról van egy nyitott felület, amelyet térkövekkel le kell súlyozni, emiatt a déli tájolású napelemeket statikailag nehezebb megvalósítani, mert nagyobb terhet jelent a tetőre nézve. A kelet-nyugati tájolású esetében jóval könnyebb, a súly. A déli tájolású panel többet termel ugyan, mint a kelet-nyugati, ám ez utóbbinak is meg vannak az előnyei – vetette össze Németh Miklós. A 3D-s modell jól mutatja, melyik az ideális tájolás az adott tetőfelületen.

– Körültekintőnek kell lenni, mérlegelni kell a súlyt, hova tehető, a termelést is előre ki kell kalkulálni, és a fogyasztói szokásokat is mérlegelni kell. Nem engedi minden nagy cég a teljes tetőfelületre napelemet telepíteni, hiszen sok minden másra is használja azt. Emiatt is szükséges, hogy pontos modell-verzió készüljön. A kivitelezés 90 százalékban általában a nem megfelelő, hiányos tervezés miatt szokott megbukni. A 3D modell lehetővé teszi, hogy a tervek tűpontosak legyenek és a valóságot mutassák – mondta a vezérigazgató, aki szerint a lakossági napelemes rendszer tervezése jóval egyszerűbb, folyamat.

– Ha a megrendelő eldöntötte az utolsó verziót, felmérjük a meglévő elektromos hálózatot, koncepcióterv születik, egyszerűsített tervdokumentáció a napelemek elhelyezéséről, méretéről, helyéről, tájolásáról, bekötésének helyéről. A koncepcióterv alapján születik meg az ajánlat, ami tulajdonképpen lezárja az előkészítési fázist. Ha az ügyfél ezt elfogadja, kezdődhet a tervezés, amit sokan elrontanak. A fő iránynak már a koncepciótervben szerepelnie kell, mert csak így lehet hatékony munkát végezni. Majd következő lépésként jöhet a kivitelezés, a beüzemelés és a karbantartás – sorolta a lépéseket a Z-SOLAR vezérigazgatója.

