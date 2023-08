Napjainkban a fosszilis energiaforrásokkal való fűtés kifutóban vannak, az elszállt energiaárak és megsokszorozódott gázszámlák miatt. Ezért egyre többen fontolgatják az elektromos energiaforrásokra való átállását, amelyre ma már több lehetőség is rendelkezésünkre áll. Azonban érdemes alaposan átgondolni és akár szakember véleményét kérni, mielőtt beleugranánk egy ilyen jelentős fejlesztésbe. – Sokszor olyan kérdéssel érkeznek hozzánk az ügyfelek, hogy korszerűsítenék energetikailag a házat, de nem tudják, hol kezdjék el az elektromos rendszer tervezését, mondta Németh Miklós, a Z-SOLAR vezérigazgatója. Ilyenkor azt javasolják, hogy az igényeket mérjék fel és határozzák meg azt, mi a cél a modernizálással.

Még mielőtt belevágunk egy ilyen korszerűsítésbe célszerű az épület energetikai adottságait lecsökkenteni, amely első lépése a megfelelő szigetelés kialakítása nagyon fontos. – A felfelé áramló hő fűtött térben való tartása az első feladat, hiszen annak hatvan százaléka felfelé száll el, ezért a födém szigeteléssel kell kezdeni, majd a nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés következhet, mondta Németh Miklós. Ha ezekkel megvagyunk, választhatjuk ki a hőtermelőt.

Alapos tervezés a siker kulcsa

Ha elektromos fűtésre váltanánk a költséges és korszerűtlen hagyományos fűtésrendszerünket többféle lehetőség közül választhatunk. A direkt villanyfűtés esetén elektromos kazán, vagy elektromos padlófűtőszőnyegek állnak rendelkezésünkre, amelyek egy kilowattóra energiából egy kilowattóra hőenergiát állítanak elő. Az átalakítással dolgozó elektromos energiaforrások, mint az elektromos fűtők, hőszivattyúk, klímák pedig egy kilowatt áramból négy kilowattóra hőenergiát állítanak elő.

Egy ilyen léptékű fejlesztésen nem érdemes spórolni.

Fotó: NAPA74



Manapság egy közepes minőségű hőszivattyút nem sokkal drágábban lehet megvenni mint egy prémium gázkazánt. Ráadásul ezt nem kell engedélyeztetni, csak be kell építtetni a hőszivattyút egy regisztrált klímaszerelővel. Ha minden feltétel adott, gondolkodhatunk a hőleadáson. A Z-SOLARnál a tapasztalt azt mutatja, hogy 90 százalékban mindenki padlófűtést alkalmaz. Ha mi is így döntünk, azt javasolják, hogy olyat rendszert válasszunk, amely helyiségenként szabályozható. – Általában idáig egyedül is eljutnak az ügyfelek, viszont ekkor jön a feketeleves, ugyanis az elektromos hálózatot is hozzá kell illeszteni az új fűtésrendszerhez, hívta fel a figyelmet Németh Miklós.

Egy normál méretű családi ház teljesítményéig, vagyis 9-10 kilowattig jellemzően elegendő az egy fázis. Viszont, ha hőszivattyút használunk fűtésre, az télen, nagy hidegben lefagy, le kell olvasztani magát. Ezt úgynevezett elektromos fűtőpatronnal lehet elérni, amely akár 6-10 kilowattos is lehet. Így könnyű kiszámolni, hogy csak a hőszivattyú energiaigénye 25 amperre nőtt, amely egy fázis esetén teljesen leterheli a rendszert és másik fogyasztó nem használható vele egy időben. Vagyis nagyjából egész télen, amíg tartanak a fagyok. Könnyen elképzelhető, hogy ez nem egy járható út.

Ezért javasolja a szakember, hogy három fázisra, vagy H-tarifás rendszer kiépítésére térjenek át az ügyfelek. Viszont, az, hogy a kettő közül melyik a legjobb döntés attól is függ, hogy napelemmel megtámogatjuk -e a megújuló energián alapuló új fűtésrendszerünket. Ez esetben ugyanis egyértelműen a háromfázisú, nagy teljesítményű óra lesz szükséges.

– Ha napelemben is gondolkodunk, célszerű a teljesítményt úgy megválasztani, hogy minden későbbi fogyasztót el lehessen látni innen. A fő elosztókhoz vagy az épület gócpontjaihoz érdemes betenni tartalék vezetékeket, vagy egy akár két dimenzióval nagyobb bekötővezetéket érdemes választani. Ezt már csak azért is javasolja Németh Miklós, mert a várakozások szerint 10 éven belül az is elektromos autóval járhat, aki eddig nem is tervezte. Márpedig egy otthoni töltő gazdaságos, ám ha nem megfelelő az elektromos hálózat teljesítménye, nagy rombolással és költséggel jár az utólagos kialakítása.

Szó szerint egy ragyogó megoldás a napelem

Aki napelem használatát tervezi, annak is érdemes körültekintően eljárni. Amennyiben ugyanis a nap energiáját ily módon hasznosítjuk, az olyan mintha még egy betáplálás lenne a hálózatba. Vagyis értelemszerűen megnő a teljesítmény, de – ahogy arra a szakember figyelmeztetett – az alól nem mentesít, hogy megvegyük a nagyobb teljesítményt. Hiszen mint tudjuk a nap nem süt állandóan. – Arra is gondolni kell a tervezés során, hogy olyan fogyasztó is bekerülhet a rendszerbe, amire most még nem számítunk. Két lehetőségünk van ilyenkor, vagy leméretezzük és pont akkora invertert rakunk, amekkorára szükség van, vagy olyat, ami bővíthető. Ez utóbbit javaslom mindenkinek, tehát úgy legyen kialakítva a napelemsorok kötése, hogy a későbbi bővítés műszakilag megoldható legyen, mondta Németh Miklós.

Hozzátette: a Z-SOLAR által forgalmazott Fronius inverterek új generációja a Gen24 képes arra, hogy az ügyféle egy alap invertert vásároljon meg, ami csak egy szükségáramforrással rendelkezik, de a későbbiekben egy modul beszerzésével teljes hibrid akkumulátor rendszerré bővíthető. Ennek költsége, a hibrid inverterek töredéke.

A legfontosabb tudnivalókat úgy sommázta Németh Miklós, hogy mindenből készítsük elő a későbbi fejlesztés, bővítés lehetőségét. Ehhez azonban az alapinfrastruktúrát is ki kell alakítani. Célszerű tehát egy villamosmérnök, tervező véleményét kikérni, vagy akár kérni egy kiviteli tervet. Ez persze költség, de aki ilyen fejlesztést tervez az otthonán, annak nem érdemes spórolni ezen.

