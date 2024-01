2022. január elsején nyitotta meg kapuit vendégei előtt a kaposvári megújult XL-Fittlesz Sport, Fitness és Wellness Szabadidő Központ. Nemes Mónika, a központ vezetője elmondta: az első szülinapjukon megfogadták, hogy januárban minden évben ingyenes programokkal kedveskednek a hozzájuk betérőknek. Január 13-án reggel nyolctól este nyolc óráig várják a mozogni vágyókat. Aki szeretne a programokon részt venni, mindössze regisztrációra van szükség, amelyet a 0630/082-8181-es telefonszámon vagy a központ recepcióján is megtehetnek az érdeklődők.

A szabad helyek nagyon gyorsan fogynak, így érdemes minél előbb bejelentkezni. Az órákon résztvevők között egy darab tíz alkalmas bérletet és kettő frissítő masszázsra szóló ajándékutalványt sorsolnak ki. A sorsoláson csak azok vesznek részt, akik a beregisztrált órákon megjelentek. Bérletet is olcsóbban lehet a nyílt napon vásárolni, tizenöt százalékos kedvezményt biztosítanak. Az érdeklődők kipróbálhatják a csoportos órákat, a személyi edzőkkel is megismerkedhetnek, falladbázhatnak. Az órákon egy dj pörgeti meg zenéivel a résztvevőket.

Ingyenes masszázzsal és egészséges ételkóstolókkal is készülnek a szervezők. Különleges ízesítésű fehérjeszeletek is a kínálatot képezik. Nem maradhat el az óriási szülinapi torta sem, amelyen miután elfújták a gyertyákat, bárki megkóstolhatja. Aki szeretné megméretni magát, annak plank-evezőpados-és erőversennyel készülnek, utóbbiban guggolni, felhúzódzkodni és fekve nyomni is lehet. Mindegyik versenyre nők és férfiak egyaránt nevezhetnek.

– Szeretnénk, ha a hozzánk érkezők kedvet kapnának a rendszeres mozgáshoz, az XL-Fittlesz Sport, Fitness és Wellness Szabadidő Központban fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a mind a fiatalok mind az idősek figyelmét arra, hogy mit tegyenek egészségük védelmének érdekében – emelte ki Nemes Mónika.

Elérhetőségek

Telefon: +36 30 082 8181

E-mail: [email protected]

Weboldal: https://xl-fittlesz.hu/