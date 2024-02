Fizetett hirdetés 21 perce

Hogyan teszik a műanyag csomagolások fenntarthatóbbá és hatékonyabbá a vállalati működést?

A Schoeller Allibert műanyag csomagolótermékek világviszonylatban is vezető szerepet töltenek be az újrafelhasználhatóság területén. A plasztik hulladék csökkentésén és a fenntarthatósági célok elérésén túl azonban számos más módokon is forradalmasíthatja a vállalkozások logisztikai folyamatait.

Fotó: pixabay.com

A hagyományos termékcsomagolás a legtöbbször egyszer használatos és nagy mennyiségű műanyagot tartalmaz. Környezetvédelmi szempontból 2024-ben ez már elfogadhatatlan, miután borzalmas mennyiségű műanyag hulladék termelődik. Ráadásul a piaci verseny és a fogyasztók is egyaránt egyre inkább igénylik a fenntarthatóság iránti elköteleződést a vállalkozásoktól, tevékenykedjen az a logisztika, a kiskereskedelem, az autó- vagy akár a gyógyszeripar területén. A Schoeller Allibert élen jár a hatékonyság terén A holland Schoeller Allibert korszerűsítette az újrahasznosítható műanyag csomagolások mozgását a boltok polcaitól egészen a vásárlók küszöbéig. Termékeik gyártásakor a fő mozgatórugó a fenntarthatóság: a többutas IBC tartályok, műanyag raklapok és plasztik tárolók aktívan hozzájárulnak a műanyagszennyezés csökkentéséhez, a körforgásos gazdasági modell előmozdításához, valamint a környezet tisztábbá tételéhez és megóvásához. De milyen bónuszokat kínálnak még a Schoeller Allibert műanyag csomagolások? Termékeik további előnye a sokoldalúságuk a teljes ellátási lánc mentén. Csomagolási megoldásaik alkalmazkodók és minden egyes szakaszhoz alkalmazkodnak a gyári padlótól az elosztóközponton át az üzletekig vagy raktárokig. Ennek köszönhetően optimalizálható mind a hatékony szállítás, mind a túlzott csomagolások használatának szükségessége, mind pedig az út szénlábnyoma. Ez pedig nemcsak több pénz, hanem nagyobb időmegtakarítást is jelent. A másik előnyük a Schoeller Allibert tároló- és szállítóeszközöknek az ergonomikus kialakítás. A hagyományos csomagolások általában nehezek és terjedelmesek, így gyakran jelent kihívást azok ki- és berakodása, valamint mozgatása. A holland vállalat termékeit úgy tervezték, hogy a kezelőszemélyzet és a végfelhasználók számára egyaránt könnyen kezelhetők és szállíthatók legyenek. Innovatív megoldásaik közé tartoznak például a kényelmes, kettős magasságú fogantyúk, a tárolók egymásra rakható kialakítása, a szállítószalagos alap vagy gurulós alváz, valamint a Schoeller Allibert forradalmi SmartLink technológiája. Ha fenntartható, alkalmazkodó és hatékony többutas műanyag csomagolásra van szüksége vállalkozásának, a Schoeller Allibert csomagolások lesznek a tökéletes választás!

