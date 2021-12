– A 65-ször 45 méteres csarnokhoz csatlakoznak személygépkocsi- és buszparkolók, valamint kerékpártárolók is. – A sportpálya mellett squash­pályák, fitneszterem, szertárak, orvosi szoba, bírói és négy játékos öltöző lesz. Az első emeleten lelátó és vizesblokk szolgálja a közönséget. A második emelet a közvetítőket és a gépészetet foglalja magában. A csarnokban két szauna is rendelkezésükre áll majd. Megtudtuk, a régi sportcsarnok is üzemelni fog a jövőben az új mellett.