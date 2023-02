Sok közülük mégsem találja meg méltó helyét a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs térben, így védettség nélkül éli vagy fejezi be végleg pályafutását. Az internet adta korlátlan hozzáférésnek köszönhetően a hazai kis- és középvállalkozói szektor is kezdi felfedezni magának a blokklánc alapú megoldásokat, amelyek azonnali lehetőséget adnak annak bizonyítására, hogy az adott eljárás kinek a szellemi terméke is valójában. Jó példa erre a Mozgásklinika blokkláncra feltöltött terápiás koncepciója, a Mozgáspiramis, amely akár szabadalommá is válhat a közeli jövőben.

Az internet alapú technológiai fejlődés nemhogy lassul, hanem egyre dinamikusabbá válik. A blokklánc alapú megoldásokat sorra veszik át a multinacionális nagyvállalatok, iparágtól függetlenül. Számos olyan autógyártó van már – és ők a legnagyobbak –, amely blokkláncon követi minden egyes gépjármű szerviz intervallumát, de az ipari felhasználók mellett a megoldás megjelent az egészségiparban, a mobilkommunikációban és a művészetek világában is.