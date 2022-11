Lionel Messi utolsó világbajnokságán Szaúd-Arábia ellen kezdte meg a menetelést, az argentin válogatott és a PSG sztárja rögtön a második percben veszélyeztette az ellenfél kapuját, ám Mohammed al-Ovajsz bravúrral leért a lapos lövésre. A folyamatos argentin nyomás egy szöglettel folytatódott, Messi beívelése után pedig Leandro Paredes esett el a tizenhatoson belül – a videobíró segítsége után Slavko Vincic játékvezető úgy döntött, tizenegyest ítél a szabálytalanságért. A büntetőt Messi gurította be magabiztosan a jobb alsóba, így a tizedik percben előnyhöz juttatta a csapatát és az első argentin játékossá vált, aki négy vb-n is betalált a kapuba.

A folytatásban a szaúdiak is egyre többet jutottak labdához, helyzetet azonban nem tudtak kialakítani. A túloldalon az argentinok kontrákból veszélyeztettek többször is, ám sokszor sikerült a szaúdiaknak lesre állítaniuk a támadókat, így például Messi 22. percben szerzett gólját is utólag érvénytelenítették. Öt perccel később, majd a 35. percben szintén jól helyezkedtek a védők, ekkor Lautaro Martínez lőtte hiába a labdát al-Ovajsz felett, majd másodjára egy csel után mellett a hálóba.

A félidő hajrájában ismét az argentinok futballoztak fölényben: a legnagyobb lehetőség Rodrigo de Paul előtt adódott, ám jócskán a kapu fölé lőtt 15 méterről, így (hat és fél perces hosszabbítás után) 1-0 volt az állás a szünetben.

A második játékrész legelején sokkolta a dél-amerikaiakat Szaúd-Arábia, ugyanis három perc sem telt el, amikor egy szép támadás után Szaleh al-Sehri lőtte ki a hosszú sarkot Emiliano Martínez mellett. Nem telt el öt perc és már az ázsiai csapatnál volt a vezetés: szép cselek után az oroszországi vb-n Egyiptom ellen győztes gólt szerző Szalem al-Davszari lőtte ki a bal felső sarkot, miután a lövésébe a kapus csak beleérni tudott. Nem múlott sokon, hogy rögtön jöjjön az argentin egyenlítés, egy nagyszerű összjáték után azonban Lionel Messi lövésre lendülő lábáról lelopta a labdát Hasszan Tambakti.

Lionel Scaloni hármas cserével próbálta felrázni a csapatát, amely a folytatásban óriási mezőnyfölénybe is került. Nicolas Tagliaficónak egy szöglet utáni lehetőségét védte óriási bravúrral a kapus, majd Ángel Di María lövésénél is a helyén volt al-Ovajsz. Ezeket leszámítva azonban nem tudták eltalálni a kaput az argentinok, többek között azért, mert a szaúdiak olykor sárga lapot érő szabálytalansággal tartóztatták fel a játékosokat. Az utolsó tíz percre fordulva Messi előbb szabadrúgásból, majd fejjel veszélyeztetett, ám az időt látványosan húzni próbáló szaúdiaknak egyik próbálkozás után sem kellett aggódniuk.

A nyolcperces(nek indult) hosszabbítás elején egy beívelés után al-Ovajsz ütötte el a labdát, majd az újabb próbálkozást a védők tisztázták a gólvonalról. A kapus más okból is főszereplő volt a hajrában, ugyanis egy másik beívelésnél letérdelte a csapattársát, Jasszer al-Sahranit, aki magatehetetlenül zuhant a földre – és némileg érthetetlenül a játékvezető nem fújta le azonnal a játékot, mielőtt al-Sahrani segítségére siethettek az orvosok.

Az utolsó percekben a vb egyik legnagyobb esélyesének kikiáltott Argentínának már nem volt nagy helyzete, a 2–1-es vereséggel pedig egy 36 meccses veretlenségi sorozata szakadt meg. Így a dél-amerikai válogatott számára Mexikó, majd Lengyelország ellen is gyakorlatilag kötelező lesz a győzelem ahhoz, hogy egyáltalán továbbjussanak a csoportból.

Argentína–Szaúd-Arábia 1–2 (1–0)

Doha.

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero (Lisandro Martinez, 59.), Otamendi, Tagliafico (Acuna, 71.) – de Paul, Parades (Fernandez, 59.) – Di Maria, Messi, Papu Gomez (Alvarez, 59.) – Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Szaúd-Arábia: al-Ovajsz – Abdulhamid, Tambakti, al-Boleahi, al-Shahrani (al-Breik, 90+9.) – al-Sehri (al-Gannam, 78.), Kanno, al-Malki, al-Davszari – al-Faraj (al-Abed, 45+4., Al-Amri, 88.) – al-Buraikan (Asziri, 89.). Szövetségi kapitány: Herve Rénard.

Gólszerzők: Messi (10. – büntetőből), ill. al-Sehri (48.), al-Davszari (53.).