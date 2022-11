A katari labdarúgó-világbajnokságon a D csoport első mérkőzésén Dánia és Tunézia csapott össze, és az észak-afrikai válogatottban ott volt Aissa Laidouni, a Ferencváros játékosa is. A tunéziaiak nagy lendülettel kezdték a meccset, és közülük is kiemelkedett a magyar NB I. egyetlen vb-szereplője. A 25 éves középpályás egy remek becsúszó szereléssel pöckölte el a labdát Christian Eriksen elöl – akit tavaly a finnek elleni Eb-meccsen a pályán újra kellett éleszteni –, a folyatásban kiosztott egy kötényt is, és rendre kifogástalanul passzolt a társaihoz.





A tunéziaiak kétségkívül meglepték az Európa-bajnokságon elődöntőig jutott, s esélyesebbnek számító dánokat. De ezen a napon a Szaúd-Arábia–Argentína (2–1) találkozón láthattuk, hogy olykor mit sem számít, ki az esélyes.

A 49. percben a dán kapus, Kasper Schmeichel nagy bravúrral védett Iszam Dzsebali helyzeténél, két perc múlva pedig az ő passza után Laidouni egyedül törhetett kapura, azonban a dán védők befogták, a passza pedig rossz volt Anisz ben-Szliman irányába. A 70. percben azonban a tunéziai kapusnak kellett hatalmasat védenie, kisvártatva pedig nagy tűzijáték alakult ki a kapujuk előtt. A meccs végére a tunéziak láthatóan elfáradtak, a 88. percben Laidounit is lecserélték – hatalmas tapsot kapott. Az utolsó percekben újra a dánok veszélyeztettek, de maradt a 0-0.

Dánia–Tunézia 0–0

Labdarúgó világbajnokság, D-csoport, 1. forduló. Al Rayyan.

Dánia: Schmeichel – Andersen, Kjaer (Jense, 65.), Christensen – Kristensen, Delaney (Damsgaard, 45+1.), Eriksen, Hojbjerg, Maehle – Skov Olsen (Lindstrom, 65.), Dolberg (Cornelius, 65.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand.

Tunézia: Dahmen – Talbi, Meriah, Bronn – Drager (Kechrida, 88.), Skhiri, Laidouni (Sassi, 88.), Abdi – Slimane (Sliti, 67.), Msakni (Mejbri, 80.) – Jebali (Khenissi, 80.). Szövetségi kapitány: Jalel Kadri.