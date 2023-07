Barbi szerelmének, Dylan Sprouse-nak mondta ki a boldogító igent egy Budapesthez közeli településen, valószínűleg szülei vidéki birtokán.

A páros korábban próbálta titokban tartani a ceremóniát, de annyit már előtte is lehetett tudni, hogy Magyarországra érkezett Dylan családja is, szombaton pedig a Bors egyik olvasója kiszúrta a menyasszonyt is, és egy fotót is készített róla. A lap szerint Barbit édesapja kísérte az anyakönyvezetőhöz.