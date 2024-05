Hatalmas robbanás történt szerda délelőtt egy tapolcai társasházban. A Kazinczy téren több, a helyi közbeszédben Y-háznak nevezett épület található. A detonáció a 13. szám alatti ház 6. emeletének egyik lakásában keletkezett. 102 lakást kiürítettek.

Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere azonnal egymillió forint gyorssegélyt utalt ki a teljesen kiégett, tönkrement otthon lakójának és családjának. Arról is gondoskodott, hogy az épület 102 lakásából az embereket egy közeli iskolában helyezze el, ahol melegedőt rendezett be nekik, s teával, vízzel kínálta őket, délben pedig ételt is küldött a rémült embereknek, akiket a tűzoltók kértek meg otthonuk elhagyására a robbanás után. A polgármester szerint az örvendetes, hogy az engedélyezett gázhasználat miatt a lakásokat úgy építették meg, hogy egy esetleges robbanás miatt ne sérüljön a szomszédos lakás, illetve az egész épület, ahogy ezúttal is történt - írja a veol.hu.