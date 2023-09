35. perc: gyönyörű lövés!

Szalai Attila 23 méterről középről, Stanek azonban hatalmas vetődéssel hárítani tudott. A szöglet után Kalmár rossz lövésébe Sallai tette bele a fejét-vállát, de fölé ment a labda.

24. perc: Szoboszlai szabadrúgás

Ez most nem volt az igazi, magasan a kapu fölé ment, fogta is a fejét a Liverpool focistája.

21. perc: sárgalap Kalmárnak

Lang Ádám szabálytalanságát fújta le a bíró, de Kalmár kapta a sárgát, méghozzá reklamálásért.

Hatalmas helyzet a 10. percben

Pazar összjáték végén Szoboszlai játszotta meg Vargát, aki lekészítette Sallainak, a magyar támadó elvitte a labdát Stronati mellett, Stanek kapus azonban jól helyezkedett és védeni tudott.

Sallai Roland (b2), a magyar válogatott játékosa és Jindrich Stanek (j) cseh kapus a Magyarország - Csehország barátságos labdarúgó mérkõzésen a budapesti Puskás Arénában 2023. szeptember 10-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Gyönyörű magyar akció az 5. percben

Szoboszlai jó 50 méteres hajszálpontos passzal indította Negót a jobbszélen, aki be is adott, keményen meglőtt labdájáról azonban Sallai és Varga is lemaradt. De maga az akció gyönyörű volt.

Gyászszünettel indult a mérkőzés

Az MLSZ napokban elhunyt korábbi elnökére, Benkő Lászlóra, valamint a marokkói földrengés áldozataira emlékeznek a Puskás Arénában egy perces csenddel és tapssal.

A magyar labdarúgó-válogatott: első sor b-j: Callum Styles, Kalmár Zsolt, Sallai Roland és Kerkez Milos, második sor b-j: Dibusz Dénes kapus, Szalai Attila, Loic Nego, Lang Ádám, Varga Barnabás, Willi Orbán, és Szoboszlai Dominik a Magyarország - Csehország barátságos labdarúgó mérkőzés előtt a budapesti Puskás Arénában 2023. szeptember 10-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az MLSZ Twitter-oldalára délután került ki egy poszt, miszerint minden belépő elkelt a vasárnap esti mérkőzésre – írja az Origo.

Telt ház! Az utolsó néhány jegy kivételével minden belépő elkelt a mai válogatott összecsapásra. Már nyitva vannak a Puskás Aréna kapui, jegy nélkül viszont senki ne induljon el!

– olvasható a bejegyzésben.