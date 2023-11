A magyar válogatott újabb három helyet javítva a 27. A magyar válogatott három helyet előrelépve a 27. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet. Marco Rossi együttese, amely veretlenül jutott ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra, novemberben előbb 2-2-es döntetlent játszott Bulgária vendégeként, majd hazai pályán 3-1-re legyőzte Montenegrót. A magyar válogatott a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők tizedik, utolsó fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország-Montenegró mérkőzés előtt a budapesti Puskás Arénában 2023. november 19-én

Fotó: /Kovács Tamás / Forrás: MTI A legjobb tízben a brazilok két, a portugálok egy helyet rontottak, előbbi válogatott így ötödik, míg utóbbi a hetedik pozíciót foglalja el. Az argentinok mögött továbbra is a franciák a másodikak, míg a harmadik helyre a legutóbb Eb-döntős angolok jöttek fel. A jövő évi Európa-bajnokság házigazdája, Németország továbbra is a 16. Az Eb csoportsorsolása szombaton lesz Hamburgban.