Néhány hete elsőként számoltunk be arról, hogy az ámokfutó Kozsó terve az, hogy delfineket hozzon a Balatonra. Cikkünk futótűzként söpört végig az interneten talán ezt olvashatták a Vörös Twins néven futó tik-tokkerek, Patrick és Chris is, akik a napokban a Balatonról posztoltak videót. A vicces felvételen beszámolnak róla a 3,1 milliós követőtáboruknak, hogy a magyar tengernél nyaralnak, s persze azt is megmutatják, hogy milyen csodás a természet hazánk legnagyobb tavánál. A felvételen kardszárnyú és palackorrú delfinek is ugrálnak a vízből. Persze mindez csak a technológiának köszönhető és nem valódi vízi emlősök kerültek a Balatonba.

A videót, amiben persze azt is elmondják a kanadai-magyar internet sztárok, hogy mennyire tetszik nekik a Balaton már 434 ezren kedvelték a közösségi platformon.

A srácok nagyot mennek a világhálón, minden létező platformon ott vannak. Az ismeretséget egy vicces videó hozta meg számukra, amelyben rosszul ejtették ki a festő Leonardo da Vinci nevét, ezzel született meg a Da Vinki beszólás, amely azóta a fiúk védjegyévé vált. Annyira, hogy még James Corden műsorába is bekerültek vele. Azóta folyamatosan készítik vicces tartalmaikat a tik-tokra.

Néhány hete pedig Magyarországra érkeztek, így a Balatonról is több tartalmat közöltek már.