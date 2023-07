Miután megsütiztette a crew Hardwellt és KSHMR Korda György Reptér című számát is lejátszotta, pénteken a többezres tömeg egy emberként énekelte a Halott Pénzzel egy igazán ütős szombatra lehetett számítani.

A délután is forró volt a hangulat, ahol Blasterjaxx mellett Metzker Viktória volt a hangulatfelelős. Az estét pedig Don Diablo szettje robbantotta be, amely szemmel láthatóan megtöltötte a nagyszínpad előtti teret.

A szombat hagyományosan erős napnak számít, igaz idén ez egyben a záró nap is. A buli legjava még hátravan, hiszen a nagyszínpadon lép fel Dimitri Vegas és Like Mike is, aki már pénteken a tiktokon hívták fel rajongóik figyelmét arra, hogy hasonlóan nagy bulit készülnek csapni Zamárdiban, mint tavaly, amikor szó szerint a föld is beleremegett a zenéjükbe.

Az este fellépői között még ott találjuk a német DJ-t Alle Farbent, Regán Lilit, de Metzker Viktória is a lemezjátszó mögé áll még szombat éjszaka.