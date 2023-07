Szombat délután a Balaton Soundon lépett fel Metzker Viktória. A lemezlovas posztolt is egy fotót a színpad előtt hullámzó tömegről.

A DJ és barátai egyébként minden pénteken felrobbantják az Arénát, a siófoki Plázson, ugyanis idén is dübörög a már nyolc éves Metzker Viktória and Friends bulisorozat.

Így a Plázson rendszeresen felbukkanó Viki mellett fellépett már a BSW, de érkezik Rico és Miss Mood, T. Danny, K. Kevin és Lmen Prala is. Viki Yamina kiegészülve a Tits Ganggel is fellép, de a BrunoxSpacc, AK26, Nemazalány Sofi, Koósz Milán és Lennard is a fellépők között vannak.

A gyönyörű DJ-hez kötődik egyébként a Plázs idei himnusza is, amely néhány napja jelent meg a legnagyobb videómegosztón.