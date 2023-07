Sokféle aláfestő zenével, szögből és minőségű felvételen megörökítették az utókornak, azt a kínos pillanatot, ahogy Lando Norris, a McLaren csapat pilótája egy pezsgővel összetöri a futamgyőztes Max Verstappen Herendi porcelánból készült trófeáját.

A trófeatörésnek voltak már előzményei is, hiszen Lando már harmadszor törte el Max trófeáját. Az eset szemmel láthatóan nem hatotta meg a belga pilótát, s Lando Norrist sem emésztette sokáig a bűntudat tettéért. Hiszen a pezsgőlocsolás után azt nyilatkozta újságírói kérdésre, hogy Max tette rossz helyre a trófeát.

Itt már darabokban az amfora.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Az amforát hat hónapon keresztül, harminc ember készítette a Herendi Porcelánmanufaktúrában, amely mintegy 15 millió forintot ér. Vagyis csak ennyi volt az értéke, amíg még egyben volt....

Megkérdeztük Falusiné Terjék Éva fazekast, népi iparművészt, hogy szerinte törötten is képvisel -e értéket a trófea. - Nagy eszmei értékük van a porcelánoknak, s ha Herendiről beszélünk, a technológiai értéke is kiemelkedő. Nagyon precízek az alapanyagok felhasználásánál és a motívumoknál, a jól bevált, hagyományos díszítéseket alkalmazzák. Amikor azonban díjnak készül Herendi porcelán, az mindig exkluzívabb, tesznek hozzá egy kis pluszt, mondta kérdésünkre Falusiné Terjék Éva. Ezért is volt annyira értékes a ma már világhírnévre szert tett trófea.

- De adrenalinnal túlfűtött Forma 1-es pilótáknak porcelánt adni, nem biztos, hogy jó ötlet volt, jegyezte meg a kaposszerdahelyi népi iparművész.

Az anyag nem vész el...

A Herendi Porcelánmanufaktúra azóta már bejelentette, hogy készít egy új trófeát Max Verstappennek, azonban így felmerül a kérdés, hogy mi lesz a törött díj sorsa. - Biztos vagyok benne, hogy a gyűjtők számára sokkal többet fog érni, mint az eszmei értéke, így, hogy a Magyar Nagydíjon tört el, mondta Falusiné Terjék Éva.

Annak pedig megtalálják a módját, hogy újat készítsenek, igaz az iparművész elárulta, a heredni porcelánok gyártása során majdnem minden színt külön égetnek rá a gyártás során, így a jelenlegi energiaárak ismeretében minden bizonnyal ez egy még drágább magyar trófea lesz.