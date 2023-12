Újabb képeket osztott meg magáról a lábadozó Szász Júlia. A színésznő tegnap közzétett korlátozott ideig látható posztjában decemberi fotókat tett közzé, amelyeken őt láthatjuk a kórházi ágyon, már otthon lábadozva. De a karácsonyi készülődés pillanatait is közzétette Szász Júlia, amelyeken láthatjuk, hogy a színésznő ha ülve is, de nekilátott a süteménykészítésnek, sőt mézeskalácsot is díszített és a karácsonyfa mellett – ha mankókkal is, de – már ő is ott állt.

Forrás: Instagram



Egy pozitív idézetet is közzétett a színésznő, amely szerint, ha az embernek megfordul a szerencse kereke azt is jelentheti, hogy az életében addig jelenlévő negatív kört szakítja félbe.

A volt kaposvári színészhallgató a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadása közben sérült meg, Horváth Lajos Ottóval együtt a színpadról szállították kórházba. Arról mi is beszámoltunk, hogy miután hazaengedték a kórházból, ismét a Semmelweiss Egyetem klinikájára került.