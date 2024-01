Ahogyan sokan megtették, Gyenesei Leila is összegző videót készített az elmúlt esztendőről. Amit végignézve, igencsak sok minden történt a somogyi származású hírességgel. Mi is sokszor írtunk Leiláról, legutóbb akkor, amikor az Árulók, gyilkosság a kastélyban című realityben szerepelt, de beszámoltunk arról is, amikor Szlovéniából osztott meg síelős videót, vagy éppen amikor szakított kedvesével.

A visszaemlékezős videóban Leilát láthatjuk a tengerparton, édesapjával, Gyenesei Istvánnal, de kislányával Mimivel is.