Nem sokkal később Mosolyka és férje Sankó már arról posztoltak, hogy megérkeztek a spanyol tengerpartra, a homokos és napsütötte Tenerifére. Merthogy a páros ide tette át állandó székhelyét. Arról is posztoltak, hogyan készülnek arra, hogy turistákat is fogadjanak tengerparti ingatlanjukban, s a napokban rábukkantunk arra, hogy már nem csak néhány de akár huszonöt vendég elszállásolására is készen állnak. Sőt tavasszal, márciusban indul az első "Gyere gyógyulj! Gyere gyógyíts" hét a Mosolykáék által üzemeltetett Canaan in Tenerife birtokon, ahol testi lelki feltöltődés és garantált béke várja az érkező vendégeket.

Mosolykáék a szállás honlapján vallottak arról is, hogy miért döntöttek úgy, hogy a Kanári-szigetekre költöznek. – Egy éve majdnem elvesztettük egymást, egy hajszálon múlt, de sikerült életben maradnunk, és ezáltal még erősebben fogtuk meg egymás kezét, hogy cselekedjünk és éljünk úgy, és ott, ahol igazán szeretnénk. Egymás szemébe néztünk, és azt mondtuk, hogy nem akarunk többé fázni. Bármeddig is élünk, addig több időt szeretnénk a kék ég alatt a napfényben az óceán partján tölteni, így repülőre ültünk, és Teneriféig meg sem álltunk, olvasható a Canaan in Tenerife honlapján.

A szálláshelyet Sankó és Mosolyka üzemelteti, s online társtulajdonosokat is keresnek. Hiszen, mint írták: megegyeztek a tulajdonossal arról, hogy Mosolyka cége három év alatt megvásárolja csodaszép birtokot.