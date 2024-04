Azok a lányok, akik korábban már neveztek és versenyeztek mind arról számoltak be, hogy nagyon jót tett a szereplés az önbecsülésüknek. – Gátlásokkal mentem a fotózásra, de azok nélkül jöttem ki onnan, mondta korábban kérdésünkre Cservölgyi-Harcos Noémi, aki 2022-ben jelentkezett a versenyre.

De a Tündérszépek szerint arra is jó a verseny, hogy megtanuljuk kezelni a sikereket és a kudarcokat. Viszont igazából csak nyerni lehet a versennyel, vélekedtek azok a lányok, akik már neveztek a Tündérszépekre.

Most sincs még késő belevágni a nagy kalandba, hiszen jelentkezni lehet április 21-ig szépségversenyünkre a www.tunderszepek.hu oldalon. Érdemes versenybe szállni, hiszen korábbi versenyzőink a dicsőség és a nyeremények mellett kitűnő lehetőségekhez is jutottak a verseny által. Volt, aki televíziós műsorvezető lett, de olyan is, akinek a Tündérszépeken való részvételnek köszönhetően indult be a modellkarrierje. De csodás nyeremények is várják a szépségeket úgy mint többek között okostelefon, vagy éppen értékes szépségápolási csomag.