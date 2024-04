A Család-barát című magazin vendége volt a The Voice című műsorból is ismert marcali énekes. A csütörtöki adásban arról is beszélt a zenész, hogy a kisfiának melyik a kedvenc Gájer Bálint dala. – Vettem neki egy kis dobszettet, fogékony a zenére. Szoktunk kis menetzenét csinálni, ilyenkor otthon dobolunk az edényeken, mondta Gájer Bálint, aki barátaival 1994-ben alapította meg a marcali Marcato ütőegyüttest.

A népszerű énekes megosztott részleteket az április 26-i Orfeum koncertről, amelyen a Neonfényes Budapest című repertoárt mutatja be zenekarával.