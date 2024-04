Fantasztikus élmény volt Kanász Cintia számára a Tündérszépek szépségverseny, hiszen csupa pozitív visszajelzést kapott. – Bekerültem a döntőbe és ez nagyon jót tett az önbizalmamnak. Ráadásul igazi ismeretséget adott, ami egy jó alap volt a későbbi karrierem beindítására, mondta érdeklődésünkre a most 24 éves Cintia.

Kiváló alap egy karrier beindításához a Tündérszépek.

A siófoki szépség nagyon élvezte a fotózást, s azóta is többször állt már a kamera elé. De nem ez az elsődleges elfoglaltság számára, hiszen Cintia személyi edzőként dolgozik Siófokon. – Már akkor is benne volt a terveimben, hogy edzőként szeretnék dolgozni és azóta el is kezdtem dolgozni. Versenyzőket készítek fel, de vannak olyan vendégeim is, akik fotózásra készülnek, vagy csak fogyni szeretnének. Én magam is szerettem volna versenyezni, de egészségügyi okok miatt erről lemondtam, ennek ellenére nagyon szívesen segítek másoknak a céljaik elérésében, mondta a fiatal siófoki szépség.

Otthon érzi magát az edzőteremben Cintia.

Amellett, hogy az edzőteremben tölti ideje nagy részét, navigátorként párjával ralli versenyeken vesz részt már kilenc éve Cintia. Mint mondta: a közös versenyzés építi a kapcsolatot. – Ehhez igazán nagy bizalomra van szükség. Régóta versenyzünk együtt, úgyhogy szerintem ez a sikerünk titka, mondta az egykori Tündérszép. Tökéletesen kiegészítik egymást, így tudnak majdnem minden versenyen a dobogós helyekre befutni.

Kanász Cintia azt javasolta a leendő Tündérszépek versenyzőknek, hogy jelentkezzenek bátran, ha szeretnék a saját határaikat feszegetni és kipróbálni magukat valami újban. Erre április 21-ig van lehetőség, ide kattintva te is megteheted az első lépést a siker felé vezető úton!

