Szombaton, a fesztivál fő napján is fergeteges is volt a hangulat. Volt, aki barátokkal érkezett, s olyan is, aki kiskedvencét hozta el Babodra. De találkoztunk nászmenettel is a terepjárók és fröcsögő sárdarabok között. Természetesen minderről videót is készítettünk!