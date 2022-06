Láthatóan egyre több kamasz gyerek is kipróbálta milyen sáros körülmények között vezetni a babodi terepen. Az egyik legfiatalabb versenyző vélhetően az a kisbaba volt, akit édesapja egy távirányítós terepjáróba ültetett és azzal próbálta meghódítani a sártengert. A 13 éves Visegrádi Lilla is már rutinosan mozgott a pályán. A tatabányai kislányt hat éves korában fröcskölték le először a somogybabodi sárral, azóta viszont már többször is vezetett automataváltós terepjáróval. Édesapja, Visegrádi Gábor érdeklődésünkre elmondta, minden elfogultság nélkül úgy gondolja, hogy gyermeke nagyon jól vezet, több akadályt is leküzdött már a versenypályán.

A Kis-Balaton Off-Road Club tagjai is jól ismerik a babodi terepet. Negyed évszázada visszatérő vendégei a fesztiválnak. Veres Lázár elnökhelyettes elmondta, több mint 30 autóval vesznek részt az egyhetes programon. A versenyeken nem indulnak el, de minden pályán többször végigmennek. Hozzátette, felnőtt egy másik generáció is, gyermekeiket is megfertőzték már a terepjárós szerelemmel. A fesztivál szervezői is jól mozogtak a sárban. A versenyhelyszínekre a félig mexikói származású Coye Antal vitt el bennünket. Az utazás nem volt zökkenőmentes, többször is hatalmas vízzel megtelt krátereken és meredek domboldalon kellett felküzdenünk magunkat.