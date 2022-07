A szobortestű fiatal férfiak a siófoki hipermarket pénztároshölgyeit hozták zavarba a fedetlen bicepszeik látványával. Az áruházlánc is hozzászólt a félmeztelen vásárláshoz, a Tesco Magyarország a partiarcok figyelmét szortimentjében található proteines termékeire is felhívta komnentjében: "Örülünk, hogy idén is nálunk kezdtétek a fesztiválszezont! Reméljük, szétnéztetek a magas fehérjetartalmú termékeink között, hogy jövőre is hasonló formában találkozhassunk."

Forrás: Pumped Gabo official FB