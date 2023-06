Gazos, mocsaras, egy igazán elhanyagolt területből varázsolt varázslatos kertet egy házaspár Kaposváron. A több mint négyezer négyzetméteres terület jelentős részét 2002 óta kaszálónak használták lovaiknak, ám négy évvel ezelőtt úgy döntöttek, megvalósítják álmukat, amelyet most mások biztatására be is mutattak. Süteménnyel, házi szörpökkel, és limonádéval várta vendégeit Haszonicsné Kisgyörgy Mária a városszéli kertjében, ahova mi is bepillantottunk a Sonline podcast legújabb adásában. Hallgasd meg te is!