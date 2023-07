Nemes Péter nem álmodozott arról, hogy egyszer rendőr lesz, a sors hozta úgy, hogy mégis ennél a hivatásnál kötött ki, és nem bánta meg.

– Édesapám asztalos volt, így természetesnek tűnt, hogy én is ezt a pályát választom – mondja főtörzsőrmester. – Elvégeztem az iskolát, és leérettségiztem. Amikor viszont a technikumi továbbképzésre kellett volna jelentkezni, elbizonytalanodtam, és felmerült bennem, hogy mégsem való nekem ez a szakma. Az osztálytársam épp akkor mesélte, hogy ő rendőrnek tanul tovább. Gondoltam, én is megpróbálom. Nagyon megtetszett. A XV. Kerületi Rendőrkapitányságra szereltem fel 2009-ben, közel két évet töltöttem ott. Ezután kerültem „haza”, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bevetési osztályára, majd 2016 októberében a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol azóta is szolgálok.

Nemes Péter gyermekkorában kezdett el sportolni. Tizenkét évig birkózott, kétszer volt magyar bajnok, egyszer pedig a diákolimpián 2. helyezést ért el, valamint több nemzetközi versenyt is megnyert.

– Bejártam egész Európát! – meséli. – Aztán amikor 16 éves lettem, az iskola mellett nem volt időm annyi edzésre járni, hogy profi szinten űzhessem. Abbahagytam a birkózást, és inkább a tanulást választottam. A sport azonban hiányzott, ekkor próbáltam ki a focit, amit nagyon megszerettem. Több klubban is játszottam, hat éve a rendőr-főkapitányság focicsapatának a tagja vagyok. Rendszeresen játszunk a csapattal az országos rendőrfocitornán, valamint a megyében is gyakran szerveznek meccseket a kapitányságok között.

RÁDI MÓNIKA

FOTÓ: RENDŐRSÉG