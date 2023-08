– Az emésztés kiváltásának ingere maga a táplálékfogyasztás – mondta Vass Bence dietetikus, sportedző. – Vagyis, ha az ember nem fogyaszt táplálékot, akkor az emésztőrendszer pihen, kevesebb vérre van szüksége, kevesebb enzim termelődik. Ha nagy mennyiségű táplálékot fogyasztunk el alvás előtt, akkor az emésztőrendszer pihenés helyett is dolgozni fog, ami rontja az alvás minőségét. Mindez több ponton is negatívan hat szervezetünk egészségére, többek között elhízáshoz vezethet. Éppen ezért az ebédig bezárólag, inkább délelőtt kellene több energiát bevinnünk a szervezetbe, a késő délutáni, esti időszakban pedig könnyebben emészthető ételeket kellene magunkhoz venni. Estefelé az ember már kevésbé aktív, kevesebb energiát éget el, nincs feltétlenül szüksége nagymértékű energiapótlásra. A fogyni vágyóknak is azt javaslom, ne a délelőtti, aktív időszakban vonják meg maguktól az energiabevitelt, hanem inkább este fogyasszanak kevesebbet.

A dietetikus elmondta: alapesetben úgy ideális, ha 2-3 órával étkezünk utoljára az alvást megelőzően. A vacsora mennyisége kevesebb legyen az ebédhez képest, és kerüljük a zsíros, puffasztó ételeket, illetve a nagy mennyiségű alkoholbevitelt. Mindez sajnos kevésbé valósul meg Magyarországon Vass Bence tapasztalatai szerint, melynek hátterében gyakorta a feszített munkatempó, több munkahely vállalása áll. Ráadásul a legtöbb családban csak este tudnak összegyűlni, a vacsora jelenti tehát a közös időtöltést, az válik fő étkezéssé, ami megint csak nem kedvez az ideális táplálkozási szokásoknak.