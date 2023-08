Péter Dániel, a start it K&H inkubátorprogramban fejlődött Cricks Farm Kft. startup vezetője szerint sok tévhit kering az ehető rovarok felhasználásával kapcsolatban, ami abból adódik, hogy Magyarországon még gyerekcipőben jár a téma. Valójában azonban egy rendkívül dinamikusan növekvő iparágról van szó, ami hamarosan megkerülhetetlen eleme lesz a fenntartható étkezésnek. Erőteljesen megoszlanak a vélemények a rovarfehérje emberi fogyasztásáról – valaki a lehetőséget látja benne, valaki pedig idegenkedik tőle. Ami biztos, hogy egy nemzetközi szinten dinamikusan terjedő és növekvő iparágról van szó. A Technavio piackutató cég elemzése szerint nemzetközi szinten az ehető rovarok piaca 2022 és 2026 között várhatóan több mint 3 milliárd dollárral fog növekedni. Ez közel 30 százalékos bővülést jelentene néhány év alatt, aminek csak 45 százalékát fogja várhatóan kitenni az ázsiai – csendes-óceáni térség, ahol jelenleg is a mindennapi étkezés részét képezik a rovarok.

„A rovarfehérje felhasználása mögött leginkább az áll, hogy a népességszám drasztikus megugrása miatt szükség van a hagyományos állattenyésztés és növénytermesztés mellett alternatív megoldásokra is, hogy hosszútávon is fenntartható lehessen az élelmiszer ellátás” – mondta el Péter Dániel, a Cricks Farm Kft. vezetője. A rovarfehérje a fenntarthatóság szempontjából egy igazi jolly joker. A tücskök tenyésztése ugyanis jóval kevesebb erőforrást – vizet, energiát, takarmányt – igényel, mivel nem használnak külön energiát a testhőmérsékletük fenntartásához. Ráadásul a testük sokkal nagyobb arányban hasznosítható (80%) a hagyományos vágóállatokhoz képest (50%).

„Környezetünk megóvásához nem elég látványos fenntarthatósági célokat kitűznünk, szemléletváltásra is szükség van. Arra, hogy nyitottak legyünk az olyan új, bátor, innovatív megoldásokra, amelyek első ránézésre talán szokatlanok, de jóval környezetbarátabbak annál, amit jelenleg használunk. Erre a startupok merész megoldásai kiváló példát mutatnak” – hangsúlyozta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője, mivel a start it @K&H, vezető hazai nagyvállalati inkubátorprogramként aktívan segíti az olyan fenntarthatósági startupok fejlődését, mint a Cricks. „Az új dolgok kipróbálását pedig hol máshol kezdhetnénk, mint saját magunkon? Én magam is megkóstoltam már a rovarfehérje-szeletet, enyhén édes müzliszeletre emlékeztet, így bátran ajánlom, mert igazán finom.”

Kevesebb energiával több tápanyag

A tücsökfehérje a környezetvédelmi értéke mellett ráadásul egy rendkívül tápanyagdús élelmiszer-alapanyag. Nemcsak fehérjében, hanem rostban és ásványi anyagokban – elsősorban omega-3-ban, B12 vitaminban és vasban – gazdag, miközben alacsony a szénhidrát és zsír tartalma. Egy igazi „superfoodról”, szuperélelmiszerről van tehát szó, aminek felhasználása előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy idén már uniós és hazai szinten is szabályozás született a felhasználására. „A rendelet megjelenésével is egy lépést tettünk előre, hogy ismertek és elérhetők legyenek a rovarfehérje tartalmú élelmiszerek” – hangsúlyozta Péter Dániel.

A start it K&H inkubációs programja újra várja a fejlődni vágyó startupok jelentkezését, kiemelten a fenntarthatósági csapatokat, akik szakmai mentorok, a K&H hazai- és nemzetközi kapcsolati rendszere és számos digitális szolgáltatás támogatásával fejleszthetik ötletüket.