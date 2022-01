– Cégünknél 2016-ban és 2017-ben 24–24 munkahelyi baleset következett be – mondta Horváth Árpád, a kaposvári Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – Négy éve 28 volt, 2019-ben 24, s a tavaly­előtti kilenc után 2021-ben 13 orvosi ellátást igénylő eset történt. A tavalyiak közül két alkalommal forgács vagy fém ment a dolgozó szemébe, de szerencsére nem történt súlyos baj. A többi 11 esetben zúzódáshoz, horzsoláshoz kellett orvosi segítséget kérni, s olyan is volt, hogy az egyik dolgozó takarítás közben a festőcsarnokban található aknába esett, s eltört a bordája. Ezen kívül kulcscsonttörés, bokarándulás és csípőtájéki sérülést is történt.

Az ügyvezető igazgató szerint korábban meglehetősen nehéz volt rávenni egyes dolgozókat a védőszemüveg viselésére, ám mára sokat javult a helyzet. Horváth Árpád hangsúlyozta: az ipari termelőüzemekben számos veszélyforrás lehet, így a targoncák is könnyen balesetet okozhatnak. A járművezető holtterében dolgozók vannak leginkább veszélynek kitéve. A Kapos Atlasnál 30 targonca vesz részt a napi munkában, muszáj fokozottan figyelni. A legkisebb megemelt áru súlya nagyjából 30 kilónál kezdődik, de ennek a sokszorosát is megmozgatják.

– Hosszú ideje, legalább hat éve nem volt munkahelyi balesetünk, de idén januárban megtörtént a baj – mondta Tóth Zoltán, a böhönyei Szabadság Zrt. többségi tulajdonosa. – Egy gép segítségével a kenőolajas hordókat pakolták, s eközben az egyik dolgozónk ujja megsérült.

A böhönyei agrárcégnél is nagy hangsúlyt helyeznek a munkaügyi balesetek megelőzésére és az oktatásra. Tóth Tamás, a kaposvári Desedai Pékség tulajdonosa elmondta: tavaly nem volt balesetük, a fia térde 2020-ban ment ki munka közben. A kamaszfiúhoz mentőt hívtak, akit kórházba vittek, a lábát begipszelték, s az esetről jegyzőkönyvet is felvettek.

– Szerencsére az ijedtség nagyobb volt, mint a baj – hangsúlyozta. – Tizenhatan vagyunk a cégnél, s 12 településen közel 40 boltot látunk el áruval. Sokat dolgozunk, egy pékségben több területen is könnyen bekövetkezhet a baj. A kemencénél különösen figyelni kell, akárcsak a dagasztócsészéknél. A munkatársak ezért acélbetétes lábbelit kaptak.

Tóth Tamás azt mondta: gyakran kapnak munkavédelmi ellenőrzést, amit alaposnak és korrektnek tart. A vállalkozás működését egy szakértő segíti, aki rendszeresen ellenőrzi a gépeket és az üzemet, s gondoskodik a dolgozók munka-, illetve tűzvédelmi oktatásáról is. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a balesetek többsége a feldolgozóipar területén következett be, az összes eset mintegy 30 százaléka. Nagyobb számban fordultak elő balesetek a gépipar, a szállítás-raktározás, posta és távközlés ágazatban, az igazgatás-oktatás, a kereskedelem és az egészségügyi, szociális ellátásban is. Azt is közölték: a megye gazdasági szerkezetében jelentős súlyt képviselő építőipari, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatokban a bejelentett munkabalesetek száma nem kiemelkedő, de a bekövetkezett súlyos munkabalesetek általában ezekhez ágazatokhoz köthetőek.

Minden dolgozót hazavárnak

2000-től napjainkig 17 közutas dolgozó hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt. Dolgozói védelmében a társaság kampányt folytat – közölték. Az M1-es, M3-as, M30-as mellett az M7-es autópályánál is plakát hirdeti, hogy az úton dolgozóknak is van családja, hazavárják őket. Nincs év halálos balesetek nélkül Somogyban. A kormányhivatal azt közölte lapunkkal: megyénkben 2019-ben nyolc súlyos (hat halálos és két életveszélyes sérüléssel járó), 2020-ban hat súlyos (egy halálos, és öt életveszélyes sérüléses) munkabaleset történt.

Fotó: Lang Róbert