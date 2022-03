Motoros kézi kaszákkal felszerelkezve érkeztek a munkások szerdán reggel a Desedára. – Amikor befagyott a víztározó, nagyon jól tudtunk dolgozni, de most nem lehet rámenni a szélére, a vízállás is elég magas – mondta el az egyik rutinosabb nádvágó. Az időjárás nem igazán kedvez a munkálatoknak. – Múlt héten kezdtük a nádvágást, az idén egy speciális darálógépet is üzembe helyeztünk, amellyel tizedére tudjuk csökkenteni a nád térfogatát és a területen el tudjuk teríteni az aprítékot – mutatta Polai Miklós, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. műszaki munkatársa. Összesen tizenegy hektárnyi nád található a Desedán, amelyből hat hektárnyit tudtak levágni.

– Tekintve, hogy nem fagyott be a tó és már nem is várható, így nem minden területre tudnak rámenni a dolgozók – tette hozzá a műszaki munkatárs. Nemcsak gazdasági, hanem természetvédelmi szempontból is fontos a nád aratása, a növény rontja a víz minőségét, ezért is fontos, hogy minden évben levágják.

Évente legalább 200–300 hektárról kellene levágni a nádat a Balatonnál, ennek ellenére idén csak körülbelül 23 hektáron zajlott az aratás idén. A Országos Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint évek óta egyre kevesebben kérnek engedélyt, hogy a növényt learathassák. Szakembereik Európa-szerte keresik azt az újfajta technológiát, amellyel a tavak befagyása nélkül is le tudnák vágni a környezetükben a nádat. Több önkormányzat, civil szervezet kért engedélyt tisztító nádvágásra a vízügyi igazgatóságtól. A munkálatokat végző vállalkozóknak fizet a vízügy a gyengébb minőségű, további hasznosításra nem alkalmas nádasok learatásáért.

Fotó: Lang Róbert