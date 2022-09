Somogysárd A Haladás Zrt. 105 hektáron termesztett napraforgót, az utolsó 15 hektáron vasárnap fejezték be a betakarítást. A tavalyi hektáronkénti 2,7 tonnával szemben most háromtonnás átlagtermést értek el. Az agrárvállalkozás bérmunkában napokon belül további 60 hektáron takarítja be a napraforgót.