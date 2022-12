A 2015–2022 közötti időszakot méltán nevezhetjük az ingatlanpiac hét bő esztendejének, mert a használt és új építésű lakások éves árnövekedésének üteme 15–20 százalékos szinten mozgott. Az emelkedő tendenciát jól mutatta, hogy ezt a bővülést még a pandémia sem tudta megfékezni – írta az ingatlan.com. Mára azonban végérvényesnek tűnően véget ért az a világ, ahol az eladók diktálnak. A változások a vidéket is elérték.

Jelen pillanatban a somogyi ingatlanok ára stagnál, illetve akár jelentősen csökkenhet is, de ez a csökkenés a korszerűtlen, nagy alapterületű ingatlanok esetében figyelhető meg, mutatott rá Oláh Miklós, az egyik kaposvári ingatlanközvetítő iroda vezetője. Ennek köszönhetően olcsóbban lehet hozzájutni hasonló családi házakhoz négyzetméteráron, jobbak lettek a vevők lehetőségei. Némi jóslásba is bocsátkozott kérésünkre a jövő évet illetően. – Szerintem úgy nyílik majd az olló, hogy a vevők egyre kevésbé tudják megadni az árat, amit a tulajdonosok kérnek, ezért három és hat hónapos kivárás várható a felek között – mondta a kaposvári ingatlanszakértő. – Ennek az lehet a következménye, hogy az eladók előbb-utóbb kénytelenek lesznek engedni az árból, hogy értékesíthessék az ingatlanjaikat. Csak mérsékelt csökkenésre számítok az ingatlanpiacon.

Érezhető keresletcsökkenés volt tapasztalható az elmúlt két-három hónapban, állapította meg Ház Gergely, egy somogyi ingatlanos iroda vezetője. Az inflációs hatások következtében az árak nem mennek lefelé, de fölfele sem. Reálértékben így kimutatható az ingatlanok árcsökkenése, de ez nem számít jelentősnek.

– A kivárás lesz a legjellemzőbb az előttünk álló időszakban – mondta lapunknak az ingatlanszakértő. – A rezsivel, az energiaárakkal és az inflációval kapcsolatos bizonytalanságoknak tisztázódniuk kell ahhoz, hogy érdemi elmozdulás történjen. Ez a 2023-as év első harmadában minden bizonnyal megtörténik majd. Én nem prognosztizálok nagy árcsökkenést, inkább némi átrendeződést az ingatlanpiacon.



A vevők egyre kevésbé tudják megadni azt az árat, amit az eladók kérnek.

A feladott lakás- és házhirdetések számának változása



(2021. november – 2022. november) Forrás: ingatlan.com

Megyék Pest –14%

Vas –8%

Tolna –3%

Somogy –2%

Baranya 8%

Komárom-Esztergom 35%

Bács-Kiskun 37%

Fejér 41%



Legekben bővelkedett az idei év

A 2022-es év ingatlanpiaci legjeit gyűjtötték össze az Otthon Centrum munkatársai. Az idén a legolcsóbb családi ház kategóriáját egy Zalaegerszeg közeli kis faluban kiárusított házikó nyerte, amelyért mindössze 500 ezer forintot fizettek. Egy 56 négyzetméteres újlipótvárosi, legfelső emeleti luxuslakás viszont 4,3 milliót ért a vevőnek négyzetméterenként, ez lett az év legdrágább négyzetméterára a piacon. A leggyorsabb eladást egy a XIII. kerületi, jó állapotú, 32 négyzetméteres garzon mondhatja magáénak, amelyért még aznap fizettek 43,5 milliót, ahogy megjelent a hirdetése. A negatív rekordot egy pécsi családi ház tartja, ezt az épületet tíz éve szeretnék értékesíteni.