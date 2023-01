Horváth Ferenc, a mernyei H+H Kft. ügyvezetője azt mondta: idén még nem dolgoztak, várhatóan január közepén kezdik el a gabonarakodást. Abban bíznak, hogy a következő hónapokban folyamatosan megrendeléshez jutnak. A kaposújlaki Wolf System Kft.-nél hétfőn álltak munkába azok a dolgozók, akik a könnyűszerkezetes házak gyártásával foglalkoznak. Előző héten a betontározó-építésre szakosodott alkalmazottak kezdtek dolgozni. Mezei Gábor ügyvezető igazgató azt mondta, összesen 140 munkatársuk van, s állandó megrendelésekkel rendelkeznek. Két nagy beruházásra készülnek. Az energiahatékonyság érdekében napelemhálózatot telepítenek még 2023-ban vagy legkésőbb jövőre. S ezen kívül a gyártósor fejlesztéséről is döntöttek.

– Három hét téli szünet után hétfőtől ismét dolgozunk – mondta Horváth Árpád, a Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – A takarékossági intézkedéseken túl részben a leállásnak köszönhetően az áramfogyasztásnál csaknem 26,5 millió forintot takarítottunk meg, a gáznál 27 millió forint spóroltunk. Cégünknél zökkenőmentesen indult a termelés, időben előkészítettünk mindent, s tervek szerint zajlott le az első nap. Alapvetően építő- és mezőgazdasági gépgyártóknak dolgozunk, 2023-ban az első kamion kedden viszi el a termékeinket, amit újabbak követnek.

Horváth Árpád hangsúlyozta, hogy cégcsoportjuknál január 20-ra tűzték ki a közgyűlést, s csak azután dolgozzák ki a részletes 2023-as fejlesztéseket.

Bérmegállapodásnál számít az idő

A Kaposvári Villamossági Gyárnál január elején csökkentett létszámmal indítottak. A kisgyermekes szülők egy része, illetve akik szabadságon voltak, ők most álltak munkába. Szalai Gyula igazgató közölte: külföldi partnereikkel hétfőn már ártárgyalásokat folytattak. Időt és energiát takarítanak meg azzal, hogy alapvetően online zajlanak az egyeztetések, s ha lehet, nem utaznak repülővel vagy hosszabb távra autóval. Az alapanyag-beszerzés, megrendelés is bőven ad feladatot, melyre 2023-ban összességében közel ötmilliárd forintot fordítanak, s eközben már a bérmegállapodást is rövidesen előkészítik. Előzetes számítások szerint 15–18 százalék körüli összeg lehet a tárgyalási alap, s ezt differenciáltan kívánják adni, a cégnél eltöltött idő is számíthat az emelésnél.