– Egy Fülöp-szigeteki állatorvosokból álló bizottság tavaly Magyarországon járt, Kaposvárt is felkeresték – mondta Prohászka Balázs, a Kometa Zrt. ügyvezető-helyettese. – Kimondottan örülök a mostani bejelentésnek, hiszen az exportban 2023-ban további növekedést tervezünk. A hagyományos célországokon kívül a távol-keleti lehetőségeink is bővülhetnek.

A Kometa Zrt. 2021-es bevétele mintegy 57 milliárd forint volt, a 2022-es forgalmuk meghaladta a 70 milliárd forintot. Három-négy éve az össz­bevételük nagyjából 50 százalékát adta az export, míg tavaly közel 40 százaléka származott kivitelből, a háború és az energiaválság következében ugyanis jelentős változás zajlott le a nemzetközi kereskedelemben is. A kaposvári társaság most mindent megtesz, hogy újra növelje az exportbevételt. A távoli régió mindenesetre nem ismeretlen terep számukra. Szingapúrba például 2022-ben is szállítottak hústerméket.

Prohászka Balázs azt mondta: 2022-ben közel 580 ezer sertést dolgoztak fel, az idén már nagyjából 650 ezret terveznek. A legtöbb húst, hústerméket hagyományosan Olaszországba szállítják, az exportbevétel közel 50 százalékát ez adja, a sertéscombon kívül többek közt szalámit, valamint pulykamell- és sertéssonkát is értékesítenek.

– Számunkra Horvátország és Szlovénia is fontos, védőgázas, csomagolt tálcás termékeinket folyamatosan szállítjuk – emelte ki. – Spanyolországban egy leányvállalatot már létrehoztunk, s várhatóan a második félévtől megkezdjük az értékesítést.

Prohászka Balázs hangsúlyozta, nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai piacon is kifejezetten éles verseny bontakozott ki. Szerinte arra kellene törekedni, hogy Magyarországon minél több belföldi hústerméket vegyenek a vásárlók. Olaszországban erre több pozitív példa is van: akad olyan kereskedelmi társaság, amelyik alapvetően csak olasz húsáruk forgalmazására szakosodott.

Egyfalunyi dolgozójuk van a kölcsönzött munkaerővel együtt

– Hosszú évek kitartó munkájának eredményeként első alkalommal kaptak húsexportengedélyt magyar vállalatok a Fülöp-szigetek piacára – jelentette be Facebook-bejegyezésben minap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A manilai kormány döntése értelmében hat hazai cég is megkezdheti a szárnyas- és sertéshús-készítmények, valamint élő állat szállítását Délkelet-Ázsia leggyorsabban fejlődő országába.

– Ha a Fülöp-szigeteki kiszállítással kapcsolatos egyezmény és szerződés létrejön, akkor már elindulhat az üzletkötés – hangsúlyozta Prohászka Balázs. – Amennyiben megállapodást kötünk az ottani partnercéggel, akkor fagyasztott húst hajóba rakva, konténerben szállítjuk majd el, s szerintem a téli szalámi iránt is lesz kereslet.

Az ügyvezető-helyettes azt mondta: az utóbbi időben jelentősen megnőtt a dolgozói létszám. Cégük 2013-ban nagyjából 400 alkalmazottat foglalkoztatott, most a kölcsönzött munkaerővel együtt közel ezren vannak.