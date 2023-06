A 130 tagú kaposvári Zselic Méhészeti Egyesület tagsága szerint a csapnivaló tavaszi időjárás térségenként komoly problémát okozott a méhészeknek, s továbbra is rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak. Mészáros János, a Zselic Méhészeti Egyesület elnöke azt mondta: Somogyban nagyjából 2000 méhészt és közel 50 ezer méhcsaládot regisztrálnak, s évente csaknem 1500–1600 tonna mézet állítanak elő. Az ágazatnak szüksége van az anyagi segítségre, mivel számos méhész egyre nehezebb körülmények között gazdálkodik.

– A támogatás kaptárak fejlesztésére, kerítés építésére és itatórendszer létesítésére is fordítható – hangsúlyozta. – Összesen 130 tagunk van, 5500 méhcsalád van a tulajdonukban és nagyjából 30 százalékuk veszi igénybe a pályázatot.

Az elnök szerint az uniós piacon az elmúlt időszakban a távol-keleti mézen kívül jelentősebb mennyiségű ukrán áru is megjelent. Átrendeződtek a felvásárlási csatornák, ami nem csak a magyar, hanem több kelet-közép európai ország méhészeinek is gondot jelent. S ha a helyzet huzamosabb ideig így marad, akkor az elnök szerint újabb brüsszeli tüntetést tarthatnak majd a méhészek, amihez várhatóan somogyiak is csatlakoznak.

Mészáros János kiemelte: súlyos probléma, hogy a belföldi piacon rettenetesen alacsonyak a felvásárlási árak. Amíg a kereskedők egy kiló vegyes mézért tavaly ilyenkor nagyjából 1100 forintot adtak, most kilónként 800 forintot fizetnek. Az akác ára a korábbi csaknem 1500–1600 forinttal szemben 1200 forint körül alakul. Ráadásul az árcsökkenés ellenére manapság kevesebb mézet vesznek a felvásárlók.

– Ezzel párhuzamosan rendkívül megugrottak a közvetlen kiadásaink – emelte ki Mészáros János. – Tavaly literenként 480 forintba került a benzin, most nagyjából 570 forint, de drágult a cukor és egyes gyógyszerek, gyógyhatású készítmények ára egy év alatt csaknem 80–100 százalékkal ugrott meg.

Mészáros János szerint az átlagosnál hűvösebb időjárás tetézte a gondokat Somogyban, a tavaszi fagyot és a huzamos ideig tartó esőzést megsínylette az akác. Ennek ellenére minden bizonnyal az akác-, a hárs- és a repceméz 2023-ban is meghatározó méz marad térségünkben. Az elnök hangsúlyozta: egyre több vásárló közvetlenül a méhészektől szerzi be a minőségi somogyi mézet, népszerűek a vásárok és az őstermelői piacok is a vevők körében.

