– Cégünkhöz az idén már több mint ötven munkatárs csatlakozott, s most az első félév utolsó munkaerő-felvételijét tartjuk – mondta Gazdag Viktória, a Fusetech Kft. HR-vezetője. – Egy-egy műszakvezetőt és oktató-trénert keresünk, s a három gépbeállítón kívül öt operátort is alkalmaz társaságunk. Ha most sikerül feltölteni a létszámot, akkor könnyen előfordulhat, hogy legközelebb csak augusztusban hirdetünk felvételt.

A személyes elbeszélgetésen kívül teszt vár a leendő alkalmazottakra, így többek közt logikai feladatokban bizonyíthatják rátermettségüket. A jelentkezők ezután gyári körtúrán vesznek részt, s ízelítőt kapnak a termelés szinte valamennyi fázisából. Gazdag Viktória hangsúlyozta: igyekeznek gyorsan dönteni a felvételi után. Így aki a csütörtöki felhívásra jelentkezik, akár már kedden munkába állhat.

– A jelentkezéskor nyilván fontos szempont a bér és az egyéb juttatás, így a cafeteria – mondta a HR-vezető. – S szerintem az is lényeges, hogy nálunk családias a légkör, annak ellenére, hogy 370-en vagyunk. Figyelünk a munkakörülményekre, a gyártócsarnok is klimatizált, ami a mostani időjárási körülmények között szintén vonzó lehet a dolgozóknak. A munkaidőn kívül is találkozik időről időre a csapat, legközelebb szombaton egy patcai rendezvényen veszünk részt, melyre a kollégák – a családtagokkal együtt – közel 600-an regisztráltak.

Bár az eltérő szakmák és a pozíciók miatt jelentős különbségek lehetnek a munkahelyi felvételi eljárások során, ám Szalai Zoltán kaposvári pszichológus szerint lényeges, hogy a jelentkező jól, pontosan megírt önéletrajzot adjon be. S az is fontos, hogy ez minden esetben megfeleljen a formai követelménynek. Jó kommunikációs készség, nyelvtudás és informatikai ismeretek: a munkahelyek zöménél manapság ez már alapelvárás, ugyanakkor az is lényeges, hogy a leendő dolgozó fogékony legyen a szakmai újdonságok iránt.